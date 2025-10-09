VGM’den yapılan açıklamada, burs başvurularının sadece kurumun resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirileceği vurgulanarak, sahte sayfalar veya sosyal medya hesapları üzerinden yapılan yönlendirmelere karşı öğrencilere uyarıda bulunuldu. Kurum, "Genel Müdürlüğümüz burslarıyla ilgili yanlış veya yanıltıcı sitelerde yapılan haberlere itibar edilmemeli, kişisel verilerin toplanması amacıyla sahte sayfa ve hesaplar üzerinden başvuru yapılmamalıdır." ifadelerine yer verdi.