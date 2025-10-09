Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), 2025–2026 eğitim yılı için yükseköğrenim burs başvurularının 21 Ekim 2025 tarihinde başlayacağını duyurdu. Peki VGM burs başvurusu ne zaman sona erecek? VGM üniversite burs başvurusu nasıl yapılır?
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), 2025–2026 eğitim öğretim yılında yükseköğrenim öğrencilerine verilecek burslara ilişkin başvuru takvimini duyurdu. Yayınlanan takvime göre, üniversite burs başvuru süreci toplamda 10 gün boyunca açık kalacak. Peki VGM burs başvuruları hangi tarihte sona erecek? Öğrenciler başvurularını nasıl yapabilecek? İşte VGM üniversite burs başvurularına dair merak edilen detaylar.
VGM burs üniversite bursu başvuruları ne zaman bitecek?
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), 2025–2026 eğitim yılı için yükseköğrenim burs başvurularının 21 Ekim 2025 tarihinde başlayacağını duyurdu. Başvurular, 31 Ekim 2025 tarihine kadar yalnızca www.vgm.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda alınacak.
VGM’den yapılan açıklamada, burs başvurularının sadece kurumun resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirileceği vurgulanarak, sahte sayfalar veya sosyal medya hesapları üzerinden yapılan yönlendirmelere karşı öğrencilere uyarıda bulunuldu. Kurum, "Genel Müdürlüğümüz burslarıyla ilgili yanlış veya yanıltıcı sitelerde yapılan haberlere itibar edilmemeli, kişisel verilerin toplanması amacıyla sahte sayfa ve hesaplar üzerinden başvuru yapılmamalıdır." ifadelerine yer verdi.
VGM ortaöğrenim burs başvuruları ne zaman sona erecek?
2025–2026 eğitim yılında ilköğretim, ortaöğretim ve lise öğrencilerine yönelik ortaöğrenim burs başvuruları 1 Ekim 2025 tarihinde başlamış olup, 15 Ekim 2025 saat 23.59’a kadar devam edecek.
VGM burs başvurusu nasıl yapılır?
Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuruları kurum web sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden alınır. Gerek ortaöğrenim eğitim yardımı başvuruları gerekse yükseköğrenim burs başvuruları her eğitim yılının başında Genel Müdürlükçe belirlenen tarihler arasında alınır.
Başvuru şekli ve zamanı Genel Müdürlüğün www.vgm.gov.tr internet sitesi üzerinden başvuru başlama tarihinden en az onbeş gün önce duyurulur. Başvuru sonuçları yine www.vgm.gov.tr adresi üzerinden açıklanmaktadır.
Eğitim yardımı almaya hak kazanan öğrenciye, öğrencilik halinin devamı ve eğitim yardımı almasına engel bir durumun olmaması koşuluyla ilkokul birinci sınıftan başlayarak yükseköğrenim eğitimine kadar eğitim yardımı verilir. Öğrencinin başka bir ilde bulunan okula naklini yaptırması halinde eğitim yardımı aynı Bölge Müdürlüğünce ödenmeye devam edilir.