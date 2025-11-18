Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün (VGM) yükseköğrenim burs sonuçları için bekleyiş devam ediyor. 21-31 Ekim tarihleri arasında alınan başvuruların ardından, binlerce öğrenci destek almaya hak kazanıp kazanmadığını öğrenmek için gözünü VGM'den gelecek duyuruya çevirdi. VGM burs sonuçları neden açıklanmadı, ne zaman açıklanacak? Üniversite VGM burs başvuru sonuçları 2025-2026

Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuru işlemleri 21-31 Ekim tarihleri arasında alındı. KYK burs sonuçlarının erişime açılmasının ardından gözler VGM üniversite burs sonuçlarına çevrildi. VGM Yükseköğrenim burs sonuçları vgm.gov.tr adresinden yayımlanacak. Burs hakkı elde eden adaylara aylık 3 bin lira eğitim desteği sağlanacak. Peki VGM Yükseköğrenim burs sonuçları 2025 açıklandı mı?

2 /5 VGM ÜNİVERSİTE BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan burs alan öğrencilere VGM tarafından burs verilmediğinden, “VGM Burs Başvuru Sonuçları” Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından duyurulmaktadır. Burs başvurularının değerlendirme ve sonuç açıklama işlemlerine ait duyurular VGM internet sitesinde yer alan DUYURULAR alanından yapılacaktır. Bununla birlikte VGM burs sonuçlarının, Aralık ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.



VGM ORTAÖĞRENİM BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI

2025 VGM ortaöğrenim burs başvuruları 15 Ekim'de sona ermişti. Adaylar başvuru sonuçlarına VGM üzerinden ulaşabiliyor.



BURS ÜCRETİ NE KADAR OLACAK? 2025 - 2026 öğretim döneminde burs almaya hak kazanan öğrencilere, her eğitim dönemi boyunca 8 ay (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs) süreyle açıklanacak olan tutarda burs yardımı yapılacaktır.