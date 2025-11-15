Yeni Şafak
VGM BURS SONUÇLARI SON DAKİKA AÇIKLAMALAR: VGM burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

09:3615/11/2025, Cumartesi
Üniversite öğrencilerinin başvurusunu yaptığı Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs sonuçlarında gözler açıklama tarihine çevrildi. Aylık 3.000 TL tutarındaki burstan yararlanacaklar, önce sonuçların ne zaman açıklanacağını, ardından da sonuç ekranının nasıl kullanılacağını araştırıyor. Peki VGM burs sonuçları açıklandı mı ve nasıl öğrenilir?

VGM’nin 2025-2026 dönemine ait üniversite burs başvurularında değerlendirme süreci tamamlanmak üzere. Yükseköğrenim öğrencilerini ilgilendiren 3.000 TL bursun sonuç tarihi henüz netleşmese de, kurumdan açıklama geldiğinde “Sorgulama ekranı nerede?” sorusu gündeme oturacak.

VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) Yükseköğrenim burs sonuçları için henüz resmi bir tarih paylaşılmadı. Ortaöğrenim bursları, başvurudan 15 gün sonra açıklanmıştı. Yükseköğrenim burs sonuçlarının da 15 Kasım civarında duyurulması bekleniyor.

VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) Yükseköğrenim burs başvuru sonuçları resmi site üzerinde yer alan sonuç linkine tıkladıktan sonra çıkan ekranda TC kimlik numarası Adı, Soyadı, Baba Adı ve Doğum Tarihi girildikten sonra sorgulanabilecek.

VGM BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?

2025 yılı ocak ayından itibaren; ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 1250,00 TL, yükseköğrenim burs miktarı aylık 3000,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 3000,00 TL olarak belirlenmiştir.

