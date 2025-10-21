VGM ÜNİVERSİTE BURS BAŞVURUSU EKRANI: VGM burs başvurusu nasıl yapılır? 2025 Vakıflar Genel Müdürlüğü bursu ne kadar?

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvuru takvimi, yeni eğitim ve öğretim döneminin başlamasıyla gündeme geldi. Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğretim Bursu için başvurular başladı. Peki, 2025-2026 VGM Yükseköğrenim burs başvurusu nasıl yapılacak? Vakıflar Genel Müdürlüğü üniversite burs başvuru şartları neler? VGM burs başvurusu sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte tüm bu soruların cevaplarına ilişkin detaylar.