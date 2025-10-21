VGM ÜNİVERSİTE BURS BAŞVURUSU EKRANI: VGM burs başvurusu nasıl yapılır? 2025 Vakıflar Genel Müdürlüğü bursu ne kadar?

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2025-2026 eğitim yıl kapsamında yükseköğrenim burs başvuru tarihleri açıklandı. Takvime göre, Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) üniversite burs başvuru ekranı, 21-31 Ekim 2025 tarihleri arasında aktif olacak. Peki VGM burs başvurusu nasıl ve nereden yapılacak? Vakıflar Genel Müdürlüğü üniversite burs başvuru şartları neler?
VGM burs başvurusu nasıl yapılır?
VGM üniversite burs başvurusu için Vakıflar Genel Müdürlüğünün sitesinden başvuru formu doldurulması gerekiyor. VGM burs başvuruları, 21-31 Ekim 2025 tarihleri arasında alınacak. Burs başvuruları, doğruluk kontrolleri yapılarak, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğine göre değerlendirilecek.
VGM bursu kimler alamaz?
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs yönetmeliğine göre, bazı öğrenciler VGM bursundan yararlanamaz. Kamu kurumlarından karşılıksız burs alan öğrenciler (KYK bursu dahil) bu haktan faydalanamaz. Geri ödemeli kredi alan adaylar ise burs başvurusunda bulunabilir. VGM bursu alamayacak öğrenciler şunlardır:
a) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde gelir elde eden öğrenciler,
b) Yabancı uyruklu öğrenciler,
c) Polis Akademisi ve askeri okul öğrencileri,
ç) Ek süre öğrenim gören öğrenciler,
d) Yüksek lisans ve doktora öğrencileri,
e) Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı veya burs alan öğrenciler,
f) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrenciler,
g) Önceki eğitim yılında VGM bursundan yararlanan ancak başarısızlık nedeniyle bursu kesilen öğrenciler.
VGM burs ücreti ne kadar?
Ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 1250,00 TL, yükseköğrenim burs miktarı aylık 3000,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs miktarı aylık 3000,00 TL'dir.
VGM burs başvurusu sonuçları ne zaman açıklanacak?
Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan burs alan öğrencilere VGM bursu verilmiyor. Bu nedenle VGM burs sonuçları Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından duyurulacak.
2025 – 2026 Eğitim Yılı VGM Yükseköğrenim Bursu Başvuru Kılavuzu İÇİN TIKLAYIN