Vizesiz seyahat edilebilecek Asya ülkeleri hangileri? Türk vatandaşlarına kapılarını açan ülkeler

Asya kıtasında vizesiz seyahat imkânı sunan ülkeler, tatil planı yapan Türk vatandaşlarının ilgisini çekiyor. Özellikle Tayland gibi popüler destinasyonlar en çok merak edilen ülkelerin başında geliyor. 2025 itibarıyla hangi Asya ülkelerine vizesiz giriş yapılabiliyor? Tayland’a vizesiz seyahat süresi ne kadar?
Asya’nın turizm açısından yükselen ülkeleri, Türk vatandaşları için vizesiz seyahat açısından cazip alternatifler sunuyor. Uzak Doğu’dan Orta Asya’ya kadar geniş bir coğrafyada yer alan bu ülkeler, vize prosedürleriyle uğraşmak istemeyen gezginler için avantaj sağlıyor. Tayland, Endonezya, Japonya ve Güney Kore gibi ülkeler, kültürel zenginlikleri ve doğal güzellikleriyle ön plana çıkarken, Türk pasaportuna sahip vatandaşlara kapılarını belirli sürelerle vizesiz açıyor.
TAYLAND TÜRK VATANDAŞLARINDAN VİZE İSTİYOR MU?
Tayland, 2025 yılı itibarıyla Türk vatandaşlarından kısa süreli seyahatler için vize talep etmiyor. Ülkeye havayoluyla giriş yapan vatandaşlara 30 güne kadar serbest dolaşım hakkı veriliyor. Ancak bu süreyi aşmak isteyenlerin Göçmenlik Bürosu’na başvurarak, yaklaşık 1.900 Tayland Bahtı karşılığında 30 gün daha kalma izni almaları gerekiyor.
HANGİ ASYA ÜLKELERİNE VİZESİZ GİDİLEBİLİR?
Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği Asya ülkeleri arasında şunlar yer alıyor:
- Tayland
- Endonezya
- Filipinler
- Japonya
- Güney Kore
- Malezya
- Maldivler
- Katar
- Singapur
- Hong Kong
- Azerbaycan
- Gürcistan
- Kazakistan
- Kırgızistan
- Tayvan
- Lübnan
- Ürdün
- İran
- Suriye
- Moğolistan
- Bahreyn
- Makao
- Doğu Timor
- Sri Lanka
Bu ülkelerin her biri belirli sürelerle vizesiz giriş imkânı sunmakta, bu nedenle seyahat öncesi güncel süre bilgilerine dikkat edilmesi tavsiye edilir.