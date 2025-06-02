Vizesiz seyahat edilebilecek Asya ülkeleri hangileri? Türk vatandaşlarına kapılarını açan ülkeler

Asya’nın turizm açısından yükselen ülkeleri, Türk vatandaşları için vizesiz seyahat açısından cazip alternatifler sunuyor. Uzak Doğu’dan Orta Asya’ya kadar geniş bir coğrafyada yer alan bu ülkeler, vize prosedürleriyle uğraşmak istemeyen gezginler için avantaj sağlıyor. Tayland, Endonezya, Japonya ve Güney Kore gibi ülkeler, kültürel zenginlikleri ve doğal güzellikleriyle ön plana çıkarken, Türk pasaportuna sahip vatandaşlara kapılarını belirli sürelerle vizesiz açıyor.