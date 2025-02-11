Xiaomi 15 ve Xiaomi 15 Pro modellerini geçtiğimiz ekim ayında Çin'de tanıtmıştı. Xiaomi, merakla beklenen Xiaomi 15 serisi akıllı telefonlarını küresel pazara sunmaya hazırlanıyor. İşte serinin Avrupa fiyatları ve beklenen bazı teknik özellikleri.
Xiaomi, yeni amiral gemisi akıllı telefonları Xiaomi 15 ve Xiaomi 15 Pro modellerini geçtiğimiz ekim ayında resmen tanıttı. Her iki model de yüksek performanslı donanımları ve gelişmiş kamera sistemleriyle dikkat çekiyor. Xiaomi 15, Çin dışında 12GB RAM + 512GB depolama seçeneğiyle satışa sunulacak. Peki Xiaomi 15 ve Xiaomi 15 Ultra fiyatı ne kadar? İşte Xiaomi 15 serisinin özellikleri.
Xiaomi 15 ve Xiaomi 15 Ultra Fiyatı
Xiaomi 15, Çin dışında 12GB RAM + 512GB depolama seçeneğiyle satışa sunulacak. Telefonun bu versiyonu için 1.099 € fiyat belirlenecek.
Xiaomi’nin en tepede konumlandıracağı Xiaomi 15 Ultra ise küresel piyasalarda 16GB RAM + 512GB depolama seçeneği ile satışa sunulacak. Bu model için belirlenmesi beklenen fiyatın 1.499 € olması bekleniyor. Geçen yıl ki Xiaomi 14 ve Xiaomi 14 Ultra ile kıyaslandığında fiyatların aynı kaldığını belirtelim.
Xiaomi 15 özellikleri
Xiaomi 15 Özellikleri
Ekran Boyutu: 6,36 inç
Ekran Teknolojisi: LTPO OLED
Ekran Çözünürlüğü: 1.5K
Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
İşlemci: Snapdragon 8 Gen 4
RAM: 8 GB / 12 GB / 16 GB
Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB
Arka Kamera: 50 MP + 50 MP + 50 MP
Ön Kamera: 32 MP
Xiaomi 15 Pro özellikleri
Ekran Boyutu: 6,74 inç
Ekran Teknolojisi: OLED
Ekran Çözünürlüğü: 2K
Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
İşlemci: Snapdragon 8 Gen 4
RAM: 12 GB / 16 GB
Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB
Arka Kamera: 50 MP + 50 MP + 50 MP
Ön Kamera: 32 MP
Batarya Kapasitesi: 6.000 mAh
Hızlı Şarj: 90W
Kalınlık: 8,5 mm
Ağırlık: 220 gram
Xiaomi 15 Ultra Özellikleri
Ekran Boyutu: 6,73 inç
Ekran Teknolojisi: Çift katmanlı OLED
Ekran Çözünürlüğü: 2K
Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
İşlemci: Snapdragon 8 Gen 4
RAM: 16 GB / 24 GB
Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB
Ön Kamera: 32 MP
Batarya Kapasitesi: 6.200 mAh
Hızlı Şarj: 90W