Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Xiaomi 15 serisinin Avrupa fiyatı ortaya çıktı

Xiaomi 15 serisinin Avrupa fiyatı ortaya çıktı

17:2511/02/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
<p>Xiaomi 15</p>
Xiaomi 15

Xiaomi 15 ve Xiaomi 15 Pro modellerini geçtiğimiz ekim ayında Çin'de tanıtmıştı. Xiaomi, merakla beklenen Xiaomi 15 serisi akıllı telefonlarını küresel pazara sunmaya hazırlanıyor. İşte serinin Avrupa fiyatları ve beklenen bazı teknik özellikleri.

Xiaomi, yeni amiral gemisi akıllı telefonları Xiaomi 15 ve Xiaomi 15 Pro modellerini geçtiğimiz ekim ayında resmen tanıttı. Her iki model de yüksek performanslı donanımları ve gelişmiş kamera sistemleriyle dikkat çekiyor. Xiaomi 15, Çin dışında 12GB RAM + 512GB depolama seçeneğiyle satışa sunulacak. Peki Xiaomi 15 ve Xiaomi 15 Ultra fiyatı ne kadar? İşte Xiaomi 15 serisinin özellikleri.

Xiaomi 15 ve Xiaomi 15 Ultra Fiyatı

Xiaomi 15, Çin dışında 12GB RAM + 512GB depolama seçeneğiyle satışa sunulacak. Telefonun bu versiyonu için 1.099 € fiyat belirlenecek.

Xiaomi’nin en tepede konumlandıracağı Xiaomi 15 Ultra ise küresel piyasalarda 16GB RAM + 512GB depolama seçeneği ile satışa sunulacak. Bu model için belirlenmesi beklenen fiyatın 1.499 € olması bekleniyor. Geçen yıl ki Xiaomi 14 ve Xiaomi 14 Ultra ile kıyaslandığında fiyatların aynı kaldığını belirtelim.

Xiaomi 15 özellikleri

Xiaomi 15 Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,36 inç

Ekran Teknolojisi: LTPO OLED

Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

İşlemci: Snapdragon 8 Gen 4

RAM: 8 GB / 12 GB / 16 GB

Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

Arka Kamera: 50 MP + 50 MP + 50 MP

Ön Kamera: 32 MP

Xiaomi 15 Pro özellikleri

Ekran Boyutu: 6,74 inç

Ekran Teknolojisi: OLED

Ekran Çözünürlüğü: 2K

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

İşlemci: Snapdragon 8 Gen 4

RAM: 12 GB / 16 GB

Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

Arka Kamera: 50 MP + 50 MP + 50 MP

Ön Kamera: 32 MP

Batarya Kapasitesi: 6.000 mAh

Hızlı Şarj: 90W

Kalınlık: 8,5 mm

Ağırlık: 220 gram

Xiaomi 15 Ultra Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,73 inç

Ekran Teknolojisi: Çift katmanlı OLED

Ekran Çözünürlüğü: 2K

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

İşlemci: Snapdragon 8 Gen 4

RAM: 16 GB / 24 GB

Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

Ön Kamera: 32 MP

Batarya Kapasitesi: 6.200 mAh

Hızlı Şarj: 90W

#Xiaomi 15
#Xiaomi 15 Pro
#Xiaomi 15 serisi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TÜİK verileri yayımladı: Ne avro ne dolar ne de BIST 100 işte Ocak 2025’in en kârlı yatırım aracı