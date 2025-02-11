Xiaomi’nin en tepede konumlandıracağı Xiaomi 15 Ultra ise küresel piyasalarda 16GB RAM + 512GB depolama seçeneği ile satışa sunulacak. Bu model için belirlenmesi beklenen fiyatın 1.499 € olması bekleniyor. Geçen yıl ki Xiaomi 14 ve Xiaomi 14 Ultra ile kıyaslandığında fiyatların aynı kaldığını belirtelim.