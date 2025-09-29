Xiaomi, yeni amiral gemisi telefonları Xiaomi 17, 17 Pro ve 17 Pro Max'i Çin'de satışa sundu. Seri, Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemci ve Android 16 tabanlı HyperOS 3 ile geldi. Xiaomi 17 Pro, 6.3 inç ekranla gelirken, Xiaomi 17 Pro Max modeli 6.9 inç ekrana sahip. Cihaz şık tasarımı ile de göz dolduruyor. Peki Xiaomi 17 fiyatı ne kadar? Xiaomi 17, Pro ve Pro Max özellikleri neler?

1 /5 Xiaomi 17 Pro ve Pro Max, Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemciyle tanıtıldı. Pro modellerinde arka kamerayı çevreleyen 3.500 nit parlaklığa sahip ikinci ekran yer aldı. 6.300mAh ve 7.500mAh batarya seçenekleri, 100W hızlı şarj desteğiyle sunuldu. Leica imzalı üçlü kamera kurulumu ve 50 MP ön kamera cihazlarda yer aldı.Xiaomi 17 Pro serisi farklı ekran boyutlarıyla kullanıcıya hitap ediyor. 17 Pro modeli 6.3 inçlik kompakt ekranıyla gelirken, 17 Pro Max versiyonu 6.9 inçlik geniş ekranıyla öne çıkıyor.

2 /5 Her iki modelde de üçlü kamera sistemi bulunuyor: 1/1,28 inç boyutundaki sensör ve LOFIC 3.0 teknolojisiyle desteklenen 50 MP Light Hunter 950L ana kamera, 50 MP ultra geniş açı kamera ve 115 mm odak uzaklığı ile 20 cm minimum odaklama mesafesine sahip 50 MP Leica periskop kamera. Ön tarafta ise 50 MP çözünürlüklü güçlü bir selfie kamerası yer alıyor.

3 /5 Xiaomi 17 Ultra, gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 yonga setinden alıyor. Sadece 8,2 mm inceliğiyle dikkat çeken cihaz, optimize edilmiş yeni nesil soğutma sistemi sayesinde performansı zirveye taşıyor. 120 W kablolu süper hızlı şarj ve 60 W kablosuz şarjı destekleyen 6500 mAh’lik dev batarya, uzun kullanım süresi sunarken dakikalar içinde şarj olabiliyor. Gelişmiş kamera sistemi, ultra ince çerçeveleri ve dayanıklı seramik tasarımıyla Xiaomi’nin amiral gemisi deneyimini yeniden tanımlıyor.

4 /5 Xiaomi 17 Pro Max özellikleri Ekran: 6.9 inç, 1200x2608, 120Hz, 3500nit, AMOLED, Dragon Crystal Glass 3 İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 Bellek: 12GB, 16GB RAM Depolama: 512GB, 1TB Arka kamera: 50MP f/1.7 (birincil) + 50MP f/2.6 (telefoto) + 50MP f/2.4 (ultra geniş) Ön kamera: 50MP f/2.2 Batarya: 7500 mAh, 100W kablolu/50W kablosuz şarj Bağlantı: WiFi 7, Bluetooth 5.4, USB-C 3.2 Boyut ve ağırlık: 162.9 x 77.6 x 8mm, 219g