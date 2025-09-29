Xiaomi, yeni amiral gemisi telefonları Xiaomi 17, 17 Pro ve 17 Pro Max'i Çin'de satışa sundu. Seri, Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemci ve Android 16 tabanlı HyperOS 3 ile geldi. Xiaomi 17 Pro, 6.3 inç ekranla gelirken, Xiaomi 17 Pro Max modeli 6.9 inç ekrana sahip. Cihaz şık tasarımı ile de göz dolduruyor. Peki Xiaomi 17 fiyatı ne kadar? Xiaomi 17, Pro ve Pro Max özellikleri neler?
Xiaomi 17 Pro ve Pro Max, Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemciyle tanıtıldı. Pro modellerinde arka kamerayı çevreleyen 3.500 nit parlaklığa sahip ikinci ekran yer aldı. 6.300mAh ve 7.500mAh batarya seçenekleri, 100W hızlı şarj desteğiyle sunuldu. Leica imzalı üçlü kamera kurulumu ve 50 MP ön kamera cihazlarda yer aldı.Xiaomi 17 Pro serisi farklı ekran boyutlarıyla kullanıcıya hitap ediyor. 17 Pro modeli 6.3 inçlik kompakt ekranıyla gelirken, 17 Pro Max versiyonu 6.9 inçlik geniş ekranıyla öne çıkıyor.
Her iki modelde de üçlü kamera sistemi bulunuyor: 1/1,28 inç boyutundaki sensör ve LOFIC 3.0 teknolojisiyle desteklenen 50 MP Light Hunter 950L ana kamera, 50 MP ultra geniş açı kamera ve 115 mm odak uzaklığı ile 20 cm minimum odaklama mesafesine sahip 50 MP Leica periskop kamera. Ön tarafta ise 50 MP çözünürlüklü güçlü bir selfie kamerası yer alıyor.
Xiaomi 17 Ultra, gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 yonga setinden alıyor. Sadece 8,2 mm inceliğiyle dikkat çeken cihaz, optimize edilmiş yeni nesil soğutma sistemi sayesinde performansı zirveye taşıyor. 120 W kablolu süper hızlı şarj ve 60 W kablosuz şarjı destekleyen 6500 mAh’lik dev batarya, uzun kullanım süresi sunarken dakikalar içinde şarj olabiliyor. Gelişmiş kamera sistemi, ultra ince çerçeveleri ve dayanıklı seramik tasarımıyla Xiaomi’nin amiral gemisi deneyimini yeniden tanımlıyor.
Xiaomi 17 Pro Max özellikleri
Ekran: 6.9 inç, 1200x2608, 120Hz, 3500nit, AMOLED, Dragon Crystal Glass 3
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5
Bellek: 12GB, 16GB RAM
Depolama: 512GB, 1TB
Arka kamera: 50MP f/1.7 (birincil) + 50MP f/2.6 (telefoto) + 50MP f/2.4 (ultra geniş)
Ön kamera: 50MP f/2.2
Batarya: 7500 mAh, 100W kablolu/50W kablosuz şarj
Bağlantı: WiFi 7, Bluetooth 5.4, USB-C 3.2
Boyut ve ağırlık: 162.9 x 77.6 x 8mm, 219g
Xiaomi 17 Pro modelleri fiyatı ne kadar?
Xiaomi 17 Pro modelleri, orman yeşili, duman moru, klasik siyah ve beyaz renk seçeneğiyle geliyor. Xiaomi 17 Pro Max, Çin'de 5999 yuan (841 dolar) başlangıç fiyatıyla satışa çıktı. Xiaomi 17 Pro da 4999 yuandan başlayan fiyatla (700 dolar) satışta. Bellek ve depolamaya göre fiyatlandırma şu şekilde:
Xiaomi 17 Pro Max
12GB + 512GB: 5999 yuan (841 dolar)
16GB + 512GB: 6299 yuan (883 dolar)
16GB + 1TB: 6999 yuan (981 dolar)
Xiaomi 17 Pro
12GB + 256GB: 4999 yuan (700 dolar)
12GB + 512GB: 5299 yuan (742 dolar)
16GB + 512GB: 5599 yuan (785 dolar)
16GB + 1TB: 5999 yuan (841 dolar)