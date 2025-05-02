Yarısı bizden kampanyası iş yerleri için ne kadar destek verilecek?

Yarısı bizden kampanyadsı destek tutarları ne kadar arttı?

Konutlar için daha önce 700 bin TL olan hibe 875 bin TL’ye, yine 700 bin TL olan kredi desteği 875 bin TL’ye, 100 bin TL olan taşınma yardımı ise 125 bin TL’ye çıkarıldı. Böylece bir ev için toplam destek tutarı 1 milyon 875 bin TL’ye yükselmiş oldu.