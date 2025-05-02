İstanbul’un kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandırmak için hayata geçirilen Yarısı Bizden kampanyasında hibe, kredi ve taşınma destek tutarlarının artırıldığı açıklandı. Daha önce 700 bin TL olan kredi tutarı 875 bin TL’ye çıkarıldı. Peki yarısı bizden kampanyası iş yerleri için ne kadar destek verilecek?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’un kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandırmak için hayata geçirilen Yarısı Bizden kampanyasında destek tutarlarının artırıldığını açıkladı. Peki yarısı bizden kampanyası iş yerleri için ne kadar destek verilecek?
Yarısı bizden kampanyası iş yerleri için ne kadar destek verilecek?
İş yerleri için 350 bin TL olan hibe 437 bin 500 TL’ye, 350 bin TL olan kredi desteği de 437 bin 500 TL’ye yükseltildi.
Taşınma yardımı 125 bin TL olarak güncellendi. Böylece bir iş yerinin dönüşümü için sunulan toplam destek miktarı 1 milyon TL oldu. Ayrıca, hak sahiplerinin diğer her bir dükkanı için 875 bin TL kredi imkânı sağlanacak.
Yarısı bizden kampanyadsı destek tutarları ne kadar arttı?
Konutlar için daha önce 700 bin TL olan hibe 875 bin TL’ye, yine 700 bin TL olan kredi desteği 875 bin TL’ye, 100 bin TL olan taşınma yardımı ise 125 bin TL’ye çıkarıldı. Böylece bir ev için toplam destek tutarı 1 milyon 875 bin TL’ye yükselmiş oldu.
TOKİ ve Emlak Konut projelerinde yarısı bizden hibe desteğinden yararlanıyor mu?
Alan bazlı büyük dönüşümler için Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, TOKİ ve Emlak Konut iş birliği yapıyor. Vatandaşlar bu dönüşüm projelerinde 875 bin TL'lik hibe desteğinden yararlanabiliyor.
İnşaat sürecini TOKİ veya Emlak Konut üstleniyor ve hibe, bina maliyetinden düşürülüyor. Kalan tutar ise uzun vadeli, uygun ödeme koşullarıyla taksitlendiriliyor.
Kredilerin geri ödemesi nasıl olacak?
Kredi ödemeleri, yapı ruhsatı alındıktan 2 yıl sonra başlıyor. 10 yıla kadar vadeli kredi ödemelerinin ilk yılı faizsiz, sonrasında ise geri ödemeler TÜFE oranının yarısı kadar güncellenerek yapılacak. Bu sayede vatandaşlar, kentsel dönüşüm sürecinde ödeme konusunda da rahatlatılıyor.