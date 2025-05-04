Alan bazlı dönüşümde geri ödeme nasıl yapılır?

Hibe tutarı bina maliyetinden düşürülür arta kalan borç ise uzun vadeli uygun ödeme koşullarıyla taksitlendirilir.





Yarısı bizden kampanyasında yüklenici firma ile dönüşümde her konut/iş yeri için ne kadar destek verilir?

Hak sahibinin bir konutu için 875 bin lira hibe ve 875 bin lira kredi, hak sahibinin bir dükkanı için 437 bin 500 lira hibe ve 437 bin 500 lira kredi.





İlk konut/iş yeri için "Yarısı Bizden" desteği alan vatandaşlar diğer ev/ iş yerleri için de kampanyadan faydalanabilir mi?

Hak sahipleri bir konut için verilen 1 milyon 875 bin liralık desteğin ardından diğer her bir konutu için 1 milyon 750 bin lira kredi imkanından faydalanabilir. Bir iş yeri için 1 milyon lira dönüşüm desteğini alan hak sahibi diğer her bir dükkanı için ise 875 bin lira kredi desteğinden yararlanabilir.