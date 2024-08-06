Yaşlı ve engelli maaşları yattı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ağustos ayı yaşlı ve engelli aylığı ödemeleri için bekleyen hak sahiplerine, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan müjdeli haber geldi. Göktaş, yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırıldığını duyurdu ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini hatırlattı. Peki yaşlı-engelli aylığı ve evde bakım maaşı ne kadar oldu?
Ağustos ayı yaşlı ve engelli aylığı ödemelerinin ne zaman yatırılacağı merakla bekleniyordu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 3,6 milyar lira tutarında yaşlı aylığı ve yaklaşık 2,9 milyar lira engelli aylıkların hak sahiplerinin hesaplarına yatırdıklarını bildirdi. Peki yaşlı ve engelli aylığı ne kadar? Engelliler ne kadar maaş alıyor? İşte engelli ve yaşlı ücret tutarı.
Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini hatırlattı.
Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, yaklaşık 3,6 milyar lira tutarında yaşlı aylığı ve yaklaşık 2,9 milyar lira engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatırmaya başladıklarını aktardı. Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini belirten Bakan Göktaş, şu ifadeleri kullandı: "Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız. Bu doğrultuda ağustos ayı için toplam 6,5 milyar TL tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırıyoruz."
2024 ENGELLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?
Yüzde 40-69 engeli olan vatandaşlara ödenen 2 bin 797 liralık aylık, 3 bin 338 liraya çıkacak. Yüzde 70 ve üzeri engeli olan vatandaşların aylığı ise 4 bin 196 liradan 5 bin 7 liraya yükselecek.
18 yaşından küçük engellilerin yakınlarına ödenen aylık da memur zammıyla birlikte 2 bin 797 liradan 3 bin 338 liraya ulaşacak.
Yaşlı maaşı ne kadar?
sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara ödenen 3 bin 504 liralık aylık, memur zammıyla birlikte 4 bin 181 liraya yükselecek.
Evde bakım desteği ne kadar?
Bakıma muhtaç yaşlılar ve engelliler için sağlanan evde bakım desteği de artacak. 7 bin 608 lira olan destek ödemesi, %19.31'lik artışla 9 bin 77 liraya ulaşacak.
Tüberküloz veya SSPE hastalarına yapılan 7 bin 608 liralık yardım da 9 bin 77 liraya yükselecek. Çocukların ailelerinin yanında bakımına imkan sağlanması amacıyla verilen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri de zamdan nasibini aldı. %20.31'lik artışla birlikte:
Okul öncesi için ödeme 3 bin 614 liradan 4 bin 312 liraya, İlköğretimde okuyan çocuk için 5 bin 421 liradan 6 bin 468 liraya, Ortaöğretimde okuyan çocuk için 5 bin 782 liradan 6 bin 899 liraya, Yükseköğrenimde okuyan çocuk için 6 bin 505 liradan 7 bin 761 liraya çıktı.
Ortaöğrenim seviyesinde olup okula devam etmeyenler için yapılan ödeme 3 bin 614 liradan 4 bin 312 liraya, Kurum bakımından ayrılan gençler için yapılan ödeme de 2 bin 891 liradan 3 bin 449 liraya yükseldi.
Nafaka almıyor olmak, hiçbir gelire sahip olmamak, sosyal güvenlik kurumuna bağlı olmamak gerekiyor. Hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelirin asgari ücretin aylık net tutarının üçte birinden az olmaması şartı da aranıyor.
Engelli Maaşı Şartları
Devlet desteklerinden biri de engelli maaşı. Yüzde 40 ila 69 arası engeli olanlar ile yüzde 70 ve üzeri engeli olanlara göre destek tutarı değişiyor. 18 yaş üstü engelli kişiler ile bu kişilerin vasi veya vekilleri bu yardımı alabiliyor. Şartlar arasında şu koşullar yer alıyor;