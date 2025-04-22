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YAZ TATİLİNDE VİZE DERDİNE SON: 2025’te hangi ülkelere Türk pasaportuyla vizesiz gidilebilir?

YAZ TATİLİNDE VİZE DERDİNE SON: 2025’te hangi ülkelere Türk pasaportuyla vizesiz gidilebilir?

15:1422/04/2025, Salı
G: 22/04/2025, Salı
Yeni Şafak
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Yaz ayları yaklaşırken tatil planları yapılmaya başlandı. Ancak pasaport masrafları, vize başvuruları, randevular ve evrak hazırlıkları pek çok kişinin seyahat heyecanını gölgede bırakabiliyor. Neyse ki 2025 yılında Türk vatandaşlarının vizesiz ya da kolay vizeyle ziyaret edebileceği birçok ülke bulunuyor. Üstelik bu ülkeler yalnızca Avrupa ile sınırlı değil; Asya’dan Afrika’ya, Güney Amerika’dan Karayipler’e kadar uzanıyor.

İşte 2025 itibarıyla Türk vatandaşlarının vize başvurusu gerektirmeden ya da kapıda vize/e-vize alarak kolayca seyahat edebileceği güncel ülke listesi ve bu ülkelerde kalabileceğiniz maksimum süreler

AVRUPA'YA VİZESİZ SEYAHAT EDİLEBİLECEK ÜLKELER

  • Arnavutluk – 90 gün
  • Bosna-Hersek – 90 gün
  • Karadağ – 90 gün (180 gün içinde)
  • Kosova – 90 gün
  • Makedonya – 90 gün
  • Sırbistan – 90 gün (yakında kimlikle seyahat de mümkün olacak)
  • Ukrayna – 90 gün (çipli kimlikle giriş mümkün)
  • Moldova – 90 gün (kimlikle giriş imkânı)









ASYA'YA VİZESİZ SEYAHAT EDİLEBİLECEK ÜLKELER

  • Gürcistan – 1 yıl (kimlikle giriş)
  • Azerbaycan – 30 gün (e-vize veya kapı vizesiyle)
  • Kazakistan – 30 gün
  • Kırgızistan – Süresiz (kimlikle giriş)
  • Özbekistan – 30 gün
  • Tayland – 30 gün
  • Güney Kore – 90 gün
  • Endonezya – 30 gün
  • Filipinler – 30 gün
  • Japonya – 90 gün
  • Maldivler – 30 gün (kapı vizesi)
  • Sri Lanka – e-vize ile kolay giriş
  • Nepal – Kapıda vize














ORTA DOĞU VE KÖRFEZ ÜLKELERİNE VİZESİZ SEYAHAT

  • Katar – 30 gün
  • Bahreyn – Kapıda vize (15 gün)
  • Lübnan – 90 gün
  • Ürdün – 90 gün
  • Irak – Kuzey Irak Bölgesi (IKBY) – Sınırlı süreli vizesiz giriş







AFRİKA'DA VİZESİZ SEYAHAT EDİLEBİLECEK ÜLKELER

  • Fas – 90 gün
  • Tunus – 90 gün
  • Güney Afrika Cumhuriyeti – 30 gün (kapı vizesi veya online vize)
  • Seyşeller – Seyahat belgesiyle giriş
  • Kenya – E-vize
  • Madagaskar – Kapıda vize







AMERİKA KITASINA VİZESİZ SEYAHAT EDİLEBİLECEK ÜLKELER

  • Arjantin – 90 gün
  • Brezilya – 90 gün
  • Şili – 90 gün
  • Kolombiya – 90 gün
  • Ekvador – 90 gün
  • Venezuela – 90 gün
  • Uruguay – 90 gün
  • Paraguay – 90 gün
  • Peru – 90 gün
  • Bolivya – Kapıda vize











KARAYİPLER VE OKYANUSYA’DA VİZESİZ SEYAHAT EDEBİLECEĞİNİZ ÜLKELER

  • Dominika – 21 gün
  • Saint Kitts ve Nevis – 90 gün
  • Antigua ve Barbuda – 180 gün
  • Barbados – 90 gün
  • Saint Lucia – 42 gün
  • Fiji – 120 gün







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