YAZ TATİLİNDE VİZE DERDİNE SON: 2025’te hangi ülkelere Türk pasaportuyla vizesiz gidilebilir?

Yaz ayları yaklaşırken tatil planları yapılmaya başlandı. Ancak pasaport masrafları, vize başvuruları, randevular ve evrak hazırlıkları pek çok kişinin seyahat heyecanını gölgede bırakabiliyor. Neyse ki 2025 yılında Türk vatandaşlarının vizesiz ya da kolay vizeyle ziyaret edebileceği birçok ülke bulunuyor. Üstelik bu ülkeler yalnızca Avrupa ile sınırlı değil; Asya’dan Afrika’ya, Güney Amerika’dan Karayipler’e kadar uzanıyor.

1 /7 İşte 2025 itibarıyla Türk vatandaşlarının vize başvurusu gerektirmeden ya da kapıda vize/e-vize alarak kolayca seyahat edebileceği güncel ülke listesi ve bu ülkelerde kalabileceğiniz maksimum süreler

2 /7 AVRUPA'YA VİZESİZ SEYAHAT EDİLEBİLECEK ÜLKELER Arnavutluk – 90 gün

Bosna-Hersek – 90 gün

Karadağ – 90 gün (180 gün içinde)

Kosova – 90 gün

Makedonya – 90 gün

Sırbistan – 90 gün (yakında kimlikle seyahat de mümkün olacak)

Ukrayna – 90 gün (çipli kimlikle giriş mümkün)

Moldova – 90 gün (kimlikle giriş imkânı)

















3 /7 ASYA'YA VİZESİZ SEYAHAT EDİLEBİLECEK ÜLKELER Gürcistan – 1 yıl (kimlikle giriş)

Azerbaycan – 30 gün (e-vize veya kapı vizesiyle)

Kazakistan – 30 gün

Kırgızistan – Süresiz (kimlikle giriş)

Özbekistan – 30 gün

Tayland – 30 gün

Güney Kore – 90 gün

Endonezya – 30 gün

Filipinler – 30 gün

Japonya – 90 gün

Maldivler – 30 gün (kapı vizesi)

Sri Lanka – e-vize ile kolay giriş

Nepal – Kapıda vize



























4 /7 ORTA DOĞU VE KÖRFEZ ÜLKELERİNE VİZESİZ SEYAHAT Katar – 30 gün

Bahreyn – Kapıda vize (15 gün)

Lübnan – 90 gün

Ürdün – 90 gün

Irak – Kuzey Irak Bölgesi (IKBY) – Sınırlı süreli vizesiz giriş













5 /7 AFRİKA'DA VİZESİZ SEYAHAT EDİLEBİLECEK ÜLKELER Fas – 90 gün

Tunus – 90 gün

Güney Afrika Cumhuriyeti – 30 gün (kapı vizesi veya online vize)

Seyşeller – Seyahat belgesiyle giriş

Kenya – E-vize

Madagaskar – Kapıda vize













6 /7 AMERİKA KITASINA VİZESİZ SEYAHAT EDİLEBİLECEK ÜLKELER Arjantin – 90 gün

Brezilya – 90 gün

Şili – 90 gün

Kolombiya – 90 gün

Ekvador – 90 gün

Venezuela – 90 gün

Uruguay – 90 gün

Paraguay – 90 gün

Peru – 90 gün

Bolivya – Kapıda vize



















