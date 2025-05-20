YDS'nin açılımı Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'dır. ÖSYM tarafından düzenlenen merkezi bir yabancı dil sınavıdır. Başta İngilizce olmak üzere, Almanca, Fransızca, Arapça, Rusça gibi birçok dilde yapılmakta. YDS-İngilizce başvuruları başladı. Peki 2025 YDS ne zaman? YDS başvuru ücreti ne kadar? İşte detaylar.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenecek 2025 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS-İngilizce) başvuruları başladı. Peki 2025 YDS ne zaman? YDS başvuru ücreti ne kadar? YDS sınavı kaçta başlayıp kaçta bitecek, sınav süresi kaç dakika?
YDS İngilizce başvuruları ne zamana kadar yapılacak?
YDS İngilizce başvuruları başladı. ÖSYM YDS başvuruları 26 Mayıs'a kadar sürecek.
Adaylar, başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye 2025-YDS-İngilizce Kılavuzu'ndan ulaşılabilecek.
2025-YDS/İngilizce: Kılavuz ve Başvuru Bilgileri İÇİN TIKLAYIN
YDS başvuru ücreti ne kadar?
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı başvuru ücreti 850,00 TL’dir.
Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); QNB Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve mobil bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); İş Bankası’nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı; Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, İnternet Bankacılığı, Mobil Bankacılık ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Yapı ve Kredi Bankası’nın mobil bankacılığı (MERNİS’te kaydı bulunmayan adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/ veya https://sanalpos.osym.gov.tr/)
2025 YDS ne zaman?
ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2025 YDS 5 Temmuz'da uygulanacak.
2025-YDS/2 Sınavı 16 Kasım 2025 tarihinde, 2025-YDS/İngilizce Sınavı 5 Temmuz 2025 tarihinde yapılacaktır. 2025-YDS/1 Sınavına başvurular 22-29 Ocak 2025 tarihleri arasında, 2025- YDS/2 Sınavına başvurular 30 Eylül – 8 Ekim 2025 tarihleri arasında, 2025-YDS/İngilizce Sınavına başvurular 20-26 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınacaktır.
YDS sınavı kaçta başlayıp kaçta bitecek, sınav süresi kaç dakika?
Sınav, saat 10.15’de başlayacak ve 3 saat (180 dakika) sürecektir. Kırgızistan-Bişkek’te sınav Türkiye saati ile 10.15’te başlayacaktır. Bir dönemde yalnız bir yabancı dilden sınava girilebilecektir.
Yabancı dil tazminatından yararlanma hakkı olmadığı hâlde sınava girip başarılı olmak tazminat isteme hakkı doğurmaz. Sınavın geçerlilik süresi, kurumların kendi mevzuatındaki geçerlilik süresi olacaktır. Ayrıca kurumlar kendilerine uygun geçerlilik süresi belirleyebileceklerdir.