MAKAS, KONVOY VE TERS YÖN CEZALARI

Yeni yasa teklifinde özellikle şehir içinde tehlikeli manevralar ve toplu ihlaller hedef alındı. Yerleşim yerlerinde “makas atmanın” cezası 90 bin TL olacak ve ehliyet 60 gün süreyle alınacak.

Ters yönde araç kullananlara uygulanacak cezalar ise ihlalin yerine göre değişiyor:

Tek yönlü yollarda 10 bin TL,

Bölünmüş yollarda 20 bin TL,

Otoyollarda 90 bin TL ve 60 gün ehliyet iptali öngörülüyor.











