Türkiye’de trafiğe ilişkin yeni cezaları içeren yasa teklifinin geçici olarak askıya alındığı öğrenildi. Sürücülerin merakla beklediği düzenleme, Meclis gündeminden geçici süreyle çıkarıldı. Planlamaya göre teklif, bütçe maratonu sona erdiğinde yeniden görüşülecek.
Trafik cezalarının artırılması ve yeni yaptırımların getirilmesi öngörülen yasa tasarısı, TBMM gündeminden askıya alındı. Düzenleme, bütçe görüşmelerinin ardından tekrar ele alınacak. Yeni düzenlemeyle, hız ihlalleri ve yol kapama gibi ağır trafik suçlarına yüksek para cezaları ve ehliyet iptali uygulanması planlanıyor.
MECLİS GÜNDEMİNDEN GEÇİCİ OLARAK ÇEKİLDİ
NTV’nin aktardığı bilgilere göre, hız sınırı ihlali, ters yön ve geçiş üstünlüğü gibi temel kuralları ihlal eden sürücülere yüksek cezalar öngören yasa paketi, geçici süreyle rafa kaldırıldı.
Bütçe görüşmelerinin tamamlanmasıyla birlikte teklifin yeniden gündeme gelmesi bekleniyor. Böylece milyonlarca sürücünün beklediği yeni ceza tarifeleri yıl bitmeden netleşebilir.
YENİ DÜZENLEME NE GETİRİYOR?
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın geçtiğimiz haftalarda duyurduğu tasarı, trafik güvenliğini artırmak ve tekrarlayan ihlalleri önlemek amacıyla hazırlandı. Özellikle okul ve hastane çevrelerindeki 30 km hız sınırı kuralı sertleştirilecek.
Bu bölgede 76 km hız yapan sürücüler 30 gün,
86 km hız yapanlar 60 gün,
96 km hız yapanlar 90 gün süreyle ehliyetsiz kalacak.
MAKAS, KONVOY VE TERS YÖN CEZALARI
Yeni yasa teklifinde özellikle şehir içinde tehlikeli manevralar ve toplu ihlaller hedef alındı. Yerleşim yerlerinde “makas atmanın” cezası 90 bin TL olacak ve ehliyet 60 gün süreyle alınacak.
Ters yönde araç kullananlara uygulanacak cezalar ise ihlalin yerine göre değişiyor:
Tek yönlü yollarda 10 bin TL,
Bölünmüş yollarda 20 bin TL,
Otoyollarda 90 bin TL ve 60 gün ehliyet iptali öngörülüyor.
NE ZAMAN GÜNDEME GELECEK?
Trafik cezalarını yeniden şekillendiren teklifin, bütçe görüşmelerinin ardından Aralık ayında TBMM gündemine taşınması bekleniyor.
Yeni düzenlemeyle birlikte Türkiye, Avrupa standartlarında daha sıkı bir trafik disiplini dönemine girebilir.