Yıllara göre asgari ücret zam oranları: 2007, 2009, 2010, 2015, 2022, 2023 asgari ücret zam oranları yüzde kaçtı?

"2007, 2009, 2010, 2015, 2020, 2023 asgari ücret zam oranları yüzde kaç?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2025 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek için Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bugün ikinci kez bir araya geliyor. Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını etkileyen yeni asgari ücret çalışmaları, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımıyla sürdürülüyor. Vatandaşlar, devam eden görüşmelerle birlikte geçmiş yıllara ait asgari ücret rakamlarını da araştırmaya başladı. İşte yıllara göre asgari ücret tablosu...
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025 yılı asgari ücretini belirleme çalışmaları kapsamında bugün ikinci toplantısını gerçekleştirecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde 10 Aralık’ta yapılan ilk toplantının ardından işçi, işveren ve hükümet temsilcileri bir kez daha masaya oturdu. Görüşmeler sürerken, vatandaşlar geçtiğimiz yıllarda asgari ücrete yapılan zam oranlarını ve asgari ücret rakamlarını merak ediyor. İşte 2019’dan 2023’e kadar yıllara göre asgari ücret tablosu...
MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET-BRÜT NE KADAR?
Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor.
Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 23 bin 502 lira 94 kuruş. Bunun 20 bin 2 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 3 bin 100 lira 39 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 400 lira 5 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.
YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRET TABLOSU
YIL NET - BRÜT - İŞVERENE MALİYET
01.01.2019-31.12.2019 2.020,90 - 2.558,40 - 3.006,12
01.01.2020-31.12.2020 2.324,71 - 2.943,00 - 3.458,03
01.01.2021-31.12.2021 2.825,90 - 3.577,50- 4.203,56
01.01.2022-30.06.2022 4.253,40 - 5.004,00 - 5.879,70
01.07.2022-31.12.2022 5.500,35 - 6.471,00 - 7.603,43
01.01.2023-31.12.2023 8.506,80 - 10.008,00 - 11.759,40
01.01.2024-31.12.2024 17.002,12 - 20.002,50 - 23.502,94