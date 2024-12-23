Yıllara göre asgari ücret zam oranları: 2007, 2009, 2010, 2015, 2022, 2023 asgari ücret zam oranları yüzde kaçtı?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025 yılı asgari ücretini belirleme çalışmaları kapsamında bugün ikinci toplantısını gerçekleştirecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde 10 Aralık’ta yapılan ilk toplantının ardından işçi, işveren ve hükümet temsilcileri bir kez daha masaya oturdu. Görüşmeler sürerken, vatandaşlar geçtiğimiz yıllarda asgari ücrete yapılan zam oranlarını ve asgari ücret rakamlarını merak ediyor. İşte 2019’dan 2023’e kadar yıllara göre asgari ücret tablosu...