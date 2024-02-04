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YKS 2024 2-4 YILLIK BÖLÜM PUANLARI: TYT 160 250 280 310 puanla hangi üniversiteye gidilir? YKS tercih robotu...

10:16 - 8/06/2024 Cumartesi
Yeni Şafak

YKS taban puanları için gözler ÖSYM’ye çevrildi. Hayallerindeki Mühendislik, Hukuk, Tıp Fakültesi ve diğer bölümlerde eğitim almak isteyen öğrenciler, 8-9 Haziran’da üç oturumda düzenlenen üniversite sınavına katılacak. Sınav sonrası adaylar puan hesaplamaları ve tercih işlemleri için sorgulamalarını hızlandırdı. Peki TYT 160 250 280 310 puanla hangi üniversiteye gidilir? YKS tercih robotu...

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"TYT 160 250 280 310 puanla hangi üniversiteye gidilir?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 8-9 Haziran'da üç oturum halinde gerçekleştirilecek YKS sınavı sonrasında öğrenciler sonuç ve tercih tarihlerine odaklanacak. İşte konu hakkında son gelişmeler...

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2024 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimine göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları 17 Temmuz 2024 tarihinde açıklanacak. sonuc.osym.gov.tr adresinden paylaşılacak detaylı sonuç belgesi ardından tercih süreci başlayacak.

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Adayların sınav puanlarına ek olarak Ortaöğretim Başarı Puanı OBP de eklenecek.

2 yıllık bölümler için TYT taban puanları araştırılacak. 4 yılık üniversiteler için TYT, AYT, YDT puanı birlikte değerlendirilecek.

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2024 YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024 YKS taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları henüz belli olmadı. Bu yıla ait puanlar üniversite yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra belli olacak.

YKS sonuçları açıklanması ardından ÖSYM tarafından YKS tercih kılavuzu yayımlanacak. Kılavuzda 2 ve 4 yıllık bölümlerin en son alım yaptığı puanlar yer alacak.

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Adaylar geçtiğimiz yılın puanlarına göre tercih listelerini oluşturmaya başlayacak.

Bu kapsamda 2023 yılına ait 2 yıllık-ön lisans ve 4 yıllık-lisans bölümlerin taban ve tavan puanları, sıralamaları ve kontenjanları kontrol ediliyor.

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Yükseköğretim Kurulu'nun ''yokatlas.yok.gov.tr'' internet sitesi üzerinden geçmiş yıllara ait puanlar, kontenjanlar, bölümlere yerleşen öğrencilerin profilleri gibi pek çok bilgiye ulaşabilirsiniz.

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 İşte TYT'den alan bölümler…

Acil Durum ve Afet Yönetimi

Adalet

Ağız ve Diş Sağlığı

Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi

Ambalaj Tasarımı

Ameliyathane Hizmetleri

Anestezi Arıcılık

Aşçılık

Atçılık ve Antrenörlüğü

Atık Yönetimi

Avcılık ve Yaban Hayatı

Ayakkabı Tasarım ve Üretimi

Bağcılık

Bahçe Tarımı

Bankacılık ve Sigortacılık

Basım ve Yayın Teknolojileri

Basın ve Yayıncılık

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Bilgi Güvenliği Teknolojisi

Bilgi Yönetimi

Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon

Bilgisayar Operatörlüğü

Bilgisayar Operatörlüğü (Engelliler Entegre YO)

Bilgisayar Programcılığı

Bilgisayar Teknolojisi

Bilişim Güvenliği Teknolojisi

Bitki Koruma B

iyokimya

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi

Boya Teknolojisi

Büro Yönetimi ve Yönetici AsistanlığıTahribatsız Muayene

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Tapu ve Kadastro

Tarım Teknolojisi

Tarım Makineleri

Tarımsal İşletmecilik

Tarla Bitkileri

Tekstil Teknolojisi

Tekstil ve Halı Makineleri

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Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler

Tohumculuk Teknolojisi

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Turist Rehberliği

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Turizm Animasyonu

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Turizm ve Seyahat Hizmetleri

Coğrafi Bilgi Sistemleri C

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