YKS 2024 2-4 YILLIK BÖLÜM PUANLARI: TYT 160 250 280 310 puanla hangi üniversiteye gidilir? YKS tercih robotu...

YKS taban puanları için gözler ÖSYM’ye çevrildi. Hayallerindeki Mühendislik, Hukuk, Tıp Fakültesi ve diğer bölümlerde eğitim almak isteyen öğrenciler, 8-9 Haziran’da üç oturumda düzenlenen üniversite sınavına katılacak. Sınav sonrası adaylar puan hesaplamaları ve tercih işlemleri için sorgulamalarını hızlandırdı. Peki TYT 160 250 280 310 puanla hangi üniversiteye gidilir? YKS tercih robotu...
"TYT 160 250 280 310 puanla hangi üniversiteye gidilir?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 8-9 Haziran'da üç oturum halinde gerçekleştirilecek YKS sınavı sonrasında öğrenciler sonuç ve tercih tarihlerine odaklanacak. İşte konu hakkında son gelişmeler...
2024 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM takvimine göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları 17 Temmuz 2024 tarihinde açıklanacak. sonuc.osym.gov.tr adresinden paylaşılacak detaylı sonuç belgesi ardından tercih süreci başlayacak.
Adayların sınav puanlarına ek olarak Ortaöğretim Başarı Puanı OBP de eklenecek.
2 yıllık bölümler için TYT taban puanları araştırılacak. 4 yılık üniversiteler için TYT, AYT, YDT puanı birlikte değerlendirilecek.
2024 YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2024 YKS taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları henüz belli olmadı. Bu yıla ait puanlar üniversite yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra belli olacak.
YKS sonuçları açıklanması ardından ÖSYM tarafından YKS tercih kılavuzu yayımlanacak. Kılavuzda 2 ve 4 yıllık bölümlerin en son alım yaptığı puanlar yer alacak.
Adaylar geçtiğimiz yılın puanlarına göre tercih listelerini oluşturmaya başlayacak.
Bu kapsamda 2023 yılına ait 2 yıllık-ön lisans ve 4 yıllık-lisans bölümlerin taban ve tavan puanları, sıralamaları ve kontenjanları kontrol ediliyor.
Yükseköğretim Kurulu'nun ''yokatlas.yok.gov.tr'' internet sitesi üzerinden geçmiş yıllara ait puanlar, kontenjanlar, bölümlere yerleşen öğrencilerin profilleri gibi pek çok bilgiye ulaşabilirsiniz.
İşte TYT'den alan bölümler…
Acil Durum ve Afet Yönetimi
Adalet
Ağız ve Diş Sağlığı
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi
Ambalaj Tasarımı
Ameliyathane Hizmetleri
Anestezi Arıcılık
Aşçılık
Atçılık ve Antrenörlüğü
Atık Yönetimi
Avcılık ve Yaban Hayatı
Ayakkabı Tasarım ve Üretimi
Bağcılık
Bahçe Tarımı
Bankacılık ve Sigortacılık
Basım ve Yayın Teknolojileri
Basın ve Yayıncılık
Bilgi Güvenliği Teknolojisi
Bilgi Yönetimi
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon
Bilgisayar Operatörlüğü
Bilgisayar Operatörlüğü (Engelliler Entegre YO)
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Teknolojisi
Bilişim Güvenliği Teknolojisi
Bitki Koruma B
iyokimya
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
Boya Teknolojisi
Büro Yönetimi ve Yönetici AsistanlığıTahribatsız Muayene
Tapu ve Kadastro
Tarım Teknolojisi
Tarım Makineleri
Tarımsal İşletmecilik
Tarla Bitkileri
Tekstil Teknolojisi
Tekstil ve Halı Makineleri
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
Tohumculuk Teknolojisi
Turist Rehberliği
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Turizm Animasyonu
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Coğrafi Bilgi Sistemleri C