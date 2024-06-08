YKS 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu, kalktı mı 2024? YKS'de kaç yanlış 1 doğruyu götürür?

"YKS TYT 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu, kalktı mı 2024?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 8-9 Haziran tarihlerinde TYT, AYT ve YDT oturumları ile yapılacak. Sınava girecek öğrenciler, stratejilerini belirlemek için "YKS'de kaç yanlış bir doğruyu götürüyor?" sorusuna yanıt arıyor. Bu konuda ÖSYM'nin üniversite sınavı kılavuzu dikkatle inceleniyor. Peki YKS TYT 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu, kalktı mı 2024? YKS'de kaç yanlış 1 doğruyu götürür?
"YKS TYT 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu, kalktı mı 2024? YKS'de kaç yanlış 1 doğruyu götürür?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bu hafta sonu üniversite sınavına girecek adaylar üç oturum halinde cevap anahtarını dolduracak. Puanlar hesaplanırken doğru sayısından yanlışların belli bir oranda çıkarılmasıyla netler bulunacak. Peki YKS TYT 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu, kalktı mı 2024? YKS'de kaç yanlış 1 doğruyu götürür?
YKS 2024 OTURUMLARI NE ZAMAN?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 8-9 Haziran tarihlerinde hafta sonu tamamlanacak.
Temel Yeterlilik Testi (TYT) 8 Haziran Cumartesi 10.15
Alanda Yeterlilik Testi (AYT) 9 Haziran Pazar 10.15
Yabancı Dil Testi (YDT) 9 Haziran Pazar günü 15.45
YKS'DE KAÇ YANLIŞ BİR DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR?
ÖSYM açıklamasına göre her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.
YKS'DE 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?
Buna göre sınavda 4 yanlış 1 doğruyu götürecek. Tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır.
Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.
YKS PUANI NASIL HESAPLANIR?
Son sınıfta okumakta olan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır.
Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.
TYT'de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1C'deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (A-TYT) hesaplanacaktır. A-TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinden en az 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için A-TYT puanı hesaplanacaktır.
A-TYT puanı kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek TYT puanı oluşturulacaktır.
AYT ve YDT'de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1E'deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (ASAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL) hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için adayların ilgili testlerin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir (Tablo 1D). Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır. TYT puanı olmayan, TYT puanı hesaplanmayan adayların, AYT ve/veya YDT'ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA, DİL puanları hesaplanmayacaktır.
A-SAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL puanlarının her biri kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek SAY, SÖZ, EA, DİL puanları oluşturulacaktır.