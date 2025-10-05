YKS EK TERCİH SONUÇLARI ÖSYM TARİH AÇIKLAMALARI: YKS ek tercih sonuçları ne zaman belli olacak, tarih duyurusu geldi mi?

YKS ek tercih sonuçları için heyecan dorukta! Üniversite hayalini gerçekleştirmek isteyen binlerce aday, ÖSYM’den gelecek açıklamayı bekliyor. İlk yerleştirme sürecinde yerleşemeyen adayların umut bağladığı ek yerleştirme sonuçları, 2025-2026 eğitim öğretim yılı kayıtları öncesinde büyük önem taşıyor.
YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLACAK?
YKS ek tercih yapılacak değerlendirme işlemlerinin ardından yerleştirme sonuçları erişime açılacak. YKS ek tercih sonuç tarihi belli değil. Sonuçların 13 Ekim'e kadar açıklanacağı tahmin ediliyor.
Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından, yerleştirme sonuçları duyurusunda belirtilecek ayrıca, adayların yerleştirme sonuç belgelerinde de yer alacak tarihler arasında yapılacaktır. Kayıt tarihleri, adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçlarında da belirtilecektir. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Kayıt işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi, 2025-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer almaktadır.
YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA KAYIT İŞLEMLERİ
