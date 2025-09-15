YKS 2025 puanı ile tercih başvurusunda bulunan ancak yerleşemeyen adaylar ek yerleştirme sürecine odaklandı. ÖSYM tarafından alınan tercih başvuruları ardından yerleşen öğrencilerin kayıtları alındı. Kayıt işlemleri sonunda boş kalan kontenjanları ÖSYM duyuruyor. YKS ek tercih kılavuzunun yayımlanması ile süreç başlayacak. Ek yerleştirme için gözler son duyurularda. YKS 2. tercihlerde boşta kalan bölüm ve üniversiteler belli oldu mu? YKS ikinci (ek) tercihler ne zaman başlayacak? İşte son gelişmeler.

1 /6 YKS ek tercihleri için geri sayım başladı. Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler, hangi bölümlerde boş kontenjan kaldığını merak ediyor. "YKS boş kontenjanlar açıklandı mı?" ve "ÖSYM ek tercih listesi yayımlandı mı?" sorularının yanıtını arayan adaylar, ek tercih döneminde şanslarını yeniden denemek için gün sayıyor.

2 /6 YKS EK TERCİH NE ZAMAN? 2025-YKS ek tercih tarihleri henüz duyurulmadı. Mazeretli kayıtların sona ermesinin ardından üniversitelerde boş kalan kontenjanların ÖSYM'ye bildirilmesi ve ek yerleştirme kılavuzunun yayımlanması bekleniyor. Geçen yıl yerleştirme sonuçları 13 Ağustos'ta açıklanmış, ek tercih süreci ise 6-11 Eylül tarihleri arasında yapılmıştı. Bu yıl da benzer bir takvim öngörülüyor. Adaylar başvurularını ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden veya mobil uygulama üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle yapabilecek.



3 /6 2025 YKS BOŞ KONTENJANLAR AÇIKLANDI MI? Üniversite adayları, yerleştirme sonuçlarının ardından kayıt işlemlerini 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında tamamladı. Üniversite kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından boş kalan kontenjanlar da belli olacak. Ardından ÖSYM tarafından boş kalan kontenjanlar için kılavuzu paylaşacak.



4 /6 Diğer taraftan YKS 2025 taban puanları paylaşıldı. ÖSYM, resmi internet sayfası üzerinden YKS yerleştirme sonuçlarına dair verileri yayınladı. YKS üniversiteleri en düşük ve en yüksek puanları belli oldu.

YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN VERİLER İÇİN TIKLAYINIZ

5 /6 YKS EK TERCİH TARİHİ BELLİ OLDU MU, 2. TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI? YKS ek tercih takvimi henüz açıklanmadı. YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 1-5 Eylül'de tamamladı.