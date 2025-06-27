Milyonlarca üniversite adayı, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyor. 21-22 Haziran tarihlerinde tamamlanacak olan TYT-AYT ve YDT sınavlarının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrilecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), sınav takvimi kapsamında sonuç duyuru tarihini resmi olarak ilan etti. Adaylar, sınav maratonunun ardından gözlerini Temmuz ayına çevirdi. Peki, 2025 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

1 /8 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Bu ay içerisinde yapılacak TYT AYT YDT sınavı ile YKS sona erecek. YKS'nin sona ermesinin ardından sonuç heyecanı başlayacak. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilip araştırılan 2025 YKS (TYT - AYT - YDT) sonuç tarihi...

2 /8 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih duyuruldu. ÖSYM, yaptığı duyuruya göre sonuçları 22 Temmuz’da açıklayacak

3 /8 YKS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR? YKS TYT,AYT ve YDT sonuçları erişime açıldığında, ÖSYM AİS üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresi ile giriş yapılarak öğrenilecektir.

4 /8 2025 YKS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Sınavlardan 15 dakika önce kapılar kapatılarak sınav salonuna aday alımı tamamlanacak. TYT, 21 Haziran 2025 Cumartesi günü yapılacaktır. Sınav, 10.15’te başlayacak ve 165 dakika sürecektir. AYT, 22 Haziran 2025 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 10.15’te başlayacak ve 180 dakika sürecektir. YDT, 22 Haziran 2025 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 15.45’te başlayacak ve 120 dakika sürecektir.







5 /8 YKS SORU VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?

YKS soru ve cevapları 21 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek TYT sınavın sona ermesinin ardından ÖSYM tarafından açıklanacak. YKS TYT sınavı saat 13:00'te sona erecek. ÖSYM tarafından sınavın sona ermesinin ardından soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını adayların erişimine açılacak. Alan Yeterlilik Testi AYT 2025, 22 Haziran Pazar günü saat 10:15'te başlayacak. 180 dakika sürecek olan AYT saat 13.15'te sona erecek. Yabancı Dil Testi YDT 2025 ise, 22 Haziran Pazar günü saat 15.45'te başlayacak. 120 dakika sürecek olan sınav saat 17.45'te sona erecek. Sınavlar tamamlandıktan sonra 2025 YKS soru cevap anahtarı ÖSYM tarafından adayların erişimine açılacak.







6 /8 YKS KAÇ KİŞİ GİRECEK?

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın yaptığı açıklamaya göre, 2025 YKS'ye başvuran toplam aday sayısı 2 milyon 560 bin 640 olarak kaydedildi.

7 /8 SONUÇLARIN ARDINDAN TERCİH SÜRECİ BAŞLAYACAK YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih dönemi de başlayacak. Adaylar, aldıkları puanlara göre üniversite tercihlerini ÖSYM’nin yayımlayacağı tercih kılavuzu doğrultusunda yapacak. Tercih süreciyle ilgili ayrıntıların da sonuç açıklama günü ya da hemen ardından kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.