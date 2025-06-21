YKS tercihleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte ÖSYM 2025 YKS tercih takvimi

TYT oturumunda adayların sınavın ilk 120 dakikası (yani 2 saati) tamamlanmadan salondan çıkmalarına izin verilmez. Ayrıca, sınavın son 15 dakikası olan 12.45 ile 13.00 arasında da hiçbir aday salonu terk edemez. Bu kurallar doğrultusunda, sınavı erken tamamlayan adaylar en erken saat 12.15’te, en geç ise 12.45’te sınav salonundan çıkabilir. Bu saatler dışında çıkış yapılması durumunda sınav geçersiz sayılabilir.