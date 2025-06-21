YKS TYT SINAV YORUMLARI 2025: YKS TYT matematik ve Türkçe soruları nasıldı, kolay mıydı zor muydu?

Üniversite hayali kuran adaylar için büyük gün geldi çattı. YKS’nin ilk oturumu olan TYT sona erdi ve gözler sosyal medyada yapılan yorumlara çevrildi. Adaylar, sınavın genel zorluk düzeyine ilişkin ilk değerlendirmelerini paylaşmaya başladı. Matematik, Türkçe, fen ve sosyal bilimler testlerine dair gelen yorumlar sınavın genel seyri hakkında fikir veriyor. Peki, bu yılki sorular adaylara göre nasıldı? İşte 2025 YKS soru yorumlarına dair ilk izlenimler...