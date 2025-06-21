YKS TYT SINAV YORUMLARI 2025: YKS TYT matematik ve Türkçe soruları nasıldı, kolay mıydı zor muydu?

Milyonlarca öğrencinin ter döktüğü 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu tamamlandı. 21 Haziran Cumartesi günü gerçekleşen Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile başlayan sınav maratonu, öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. Sosyal medyada sınavla ilgili ilk yorumlar paylaşılmaya başlarken, “Bu yıl TYT soruları zor muydu, kolay mıydı?” sorusu kısa sürede gündeme oturdu. İşte adaylardan gelen ilk tepkiler ve sınav değerlendirmeleri...
Üniversite hayali kuran adaylar için büyük gün geldi çattı. YKS’nin ilk oturumu olan TYT sona erdi ve gözler sosyal medyada yapılan yorumlara çevrildi. Adaylar, sınavın genel zorluk düzeyine ilişkin ilk değerlendirmelerini paylaşmaya başladı. Matematik, Türkçe, fen ve sosyal bilimler testlerine dair gelen yorumlar sınavın genel seyri hakkında fikir veriyor. Peki, bu yılki sorular adaylara göre nasıldı? İşte 2025 YKS soru yorumlarına dair ilk izlenimler...
2025 YKS SINAVI ZOR MUYDU KOLAY MIYDI?
2025 YKS sınavına giren adaylar YKS zor muydu, kolay mıydı? soru yorumlarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşacak. Sınavın ardından öğrencilerin değerşendirmeleri haberimize eklenecektir.
YKS NE ZAMAN 2025, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE KAÇTA BİTİYOR?
ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 sınav takvimine göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), üç oturum şeklinde 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde düzenlenecek.
1.Oturum: TYT (21 Haziran Cumartesi), 120 soru 165 dakika,
2.Oturum: AYT (22 Haziran Pazar), 160 soru 180 dakika,
3.Oturum: YDT (22 Haziran Pazar), 80 soru 120 dakika.
YKS KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?
Birinci oturum TYT, 21 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te başlayacak ve 13.00'te sona erecek. Sınavda adaylara Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri'nden 120 soru yöneltilecek ve 165 dakika süre verilecek.
İkinci oturum AYT, 22 Haziran Pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek. Adaylara Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ve Fen Bilimleri testlerinden oluşan 160 soruluk kitapçık verilecek ve 180 dakika süre tanınacak.
Üçüncü oturum YDT, 22 Haziran Pazar günü saat 15.45'te başlayacak ve 17.45'te sona erecek. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak 120 dakikalık sınavda, adaylara başvuruda bulundukları yabancı dile ait 80 soruluk kitapçık verilecek.