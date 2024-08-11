2024 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2024-YÖKDİL/2) bugün düzenlendi. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, sınav 81 il ve 87 sınav merkezinde, 349 binada ve 4 bin 16 salonda gerçekleştirildi. Saat 10.15'te başlayan sınava katılacak adaylar saat 10.00'dan sonra binalara alınmadı. Bu kapsamda; YÖKDİL sınav soruları ve cevap anahtarı ÖSYM'nin sitesinden paylaşılacak.