Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı, (2024-YÖKDİL/2) bugün tamamlandı. Sınava katılım sağlayan adaylar YÖKDİL/2 soru ve cevap anahtarlarının ne zaman yayınlanacağını araştırmaya başlandı. Peki YÖKDİL soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? İşte 2024 YÖKDİL/2 sınav soruları ve cevap anahtarı görüntüleme ekranı
2024 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2024-YÖKDİL/2) bugün düzenlendi. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, sınav 81 il ve 87 sınav merkezinde, 349 binada ve 4 bin 16 salonda gerçekleştirildi. Saat 10.15'te başlayan sınava katılacak adaylar saat 10.00'dan sonra binalara alınmadı. Bu kapsamda; YÖKDİL sınav soruları ve cevap anahtarı ÖSYM'nin sitesinden paylaşılacak.
YÖKDİL SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?
2024 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı’nın (2024-YÖKDİL/2) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının sınav sonrası aynı gün paylaşılmakta.
YÖKDİL-2 sınavına ilişkin soru ve cevapları ÖSYM tarafından açıklandı. ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecektir.
2024 YÖKDİL/2 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı
2024 YÖKDİL/2 İngilizce Fen Bilimleri Testi ve Cevap Anahtarı (% 10)
2024 YÖKDİL/2 İngilizce Sağlık Bilimleri Testi ve Cevap Anahtarı (% 10)
2024 YÖKDİL/2 İngilizce Sosyal Bilimler Testi ve Cevap Anahtarı (% 10)
2024 YÖKDİL/2 Arapça Sosyal Bilimler Testi ve Cevap Anahtarı (% 10)
YÖKDİL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı, (2024-YÖKDİL/2) 11 Ağustos Pazar günü yapılacak. Yapılan değerlendirmelerin ardından YÖKDİL sınav sonuçları 29 Ağustos'ta açıklanacak.
YÖKDİL SINAV SONUÇLARI NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?
Cevap kâğıtları, ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır. Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden sınav puanları hesaplanacaktır.