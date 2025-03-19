Youtube 19 Mart Çarşamba hata tespit raporu yayınlandı... Dünya çapında çok sayıda kullanıcısı bulunan popüler mesajlaşma uygulaması Youtube'da erişim ve güncelleme sorunu yaşayanlar merak içerisinde başta belirtilen sorunun cevabını araştırıyor. Hemen belirtelim ki bu sabah saat 0630 itibarıyla dünya genelinde Youtube girişi ve akış yenilme de sorun yaşanıyor. Peki, Youtube çöktü mü, dondu mu, ne sorun var? Youtube kapandı mı, açılacak mı?İşte merak edilip araştırılan ayrıntılar ve 19 Mart Youtube arıza bildirim raporu...
Youtube çöktü mü, sorun mu var? Youtube erişim sorunu ne? Sosyal medya platformlarına erişim sorunu yaşayan kullanıcılar hata tespit raporunu araştırıyor. İşte 19 Mart Çarşamba günü için Youtube, sosyal medya platformları için arıza tespit raporu.
YOUTUBE ERİŞİM ENGELİ Mİ GELDİ?
Bugün bazı sosyal medya uygulamalarında yavaşlama ve DM sorunu yaşamaya başlandı. Milyonlarca kullanıcı ise konu hakkında bilgi edinmek için araştırma yapıyor.
YOUTUBE KAPANDI MI?
Son zamanlarda sosyal medya ve internet servis sağlayıcılarıyla ilgili sorunlar artış gösterdi. DownDetector üzerinden yapılan incelemeye göre, Instagram, YouTube, X (Twitter), TikTok ve Facebook gibi popüler platformlarda erişim sorunları yaşandığı gözlemlendi.
Yaşanan sıkıntı ile ilgili BTK tarafından alınmış bir erişim kararı bulunmamakla birlikte resmi bir açıklama henüz yapılmadı.
YOUTUBE AÇILACAK MI?
Sosyal medyadaki erişim problemleriyle ilgili ne kadar süreceği ve resmi bir kısıtlama olup olmadığı hakkında şu ana kadar herhangi bir resmi açıklama yapılmış değil. Kullanıcılar, bu gelişmeleri alternatif kaynaklardan takip etmeye devam ediyor. Sosyal medya platformlarının ne zaman eski haline döneceği konusunda henüz net bir bilgi bulunmuyor.