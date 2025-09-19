Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhuriyet Halk Partisi’nin 22. Olağanüstü Kurultayı ile ilgili flaş bir gelişmeye hazırlanıyor. CHP kurultayının iptali için yapılan başvuruyu YSK karara bağladı. Peki, CHP kurultay davası YSK kararı ne oldu, YSK’dan nasıl bir karar çıktı? İşte CHP kurultayına dair dava sürecinde son durum.

2 /5 CHP kurultay davası YSK kararı açıklandı mı, karar ne oldu, Pazar günü kurultay yapılacak mı? CHP'nin 21 Eylül'de yapılacak 22. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali talebiyle ilgili ilçe seçim kurulunun ret kararı vermesi, il seçim kurulunun "karar verilmesine yer olmadığına" hükmetmesi üzerine başvuru "tam kanunsuzluk" iddiasıyla Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) taşındı. YSK, yapılan iptal başvurusunu reddetti. CHP Olağanüstü Kurultayı, 21 Eylül Pazar günü yapılacak.

4 /5 CHP kurultay davası geçmişi CHP'nin, 4-5 Kasım 2023'te gerçekleştirdiği 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "usulsüzlük" soruşturması başlatılmıştı. Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerindeki kurultayının iptali için ayrı ayrı mahkemelerde dava açmıştı. Açılan iptal davaları 14 Şubat'ta Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki dosyada birleştirilmişti.