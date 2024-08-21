Zayıflama ilaçları kullananlar dikkat! Canan Karatay kilo vermede en büyük rol oynayan faktörü açıkladı

Canan Karatay çağımızın en önemli sorunu olan kilo verme sorununa ilişkin yaptığı önemli açıklamalarla gündemde en çok konuşulan isim. Karatay tecrübesi ve bilgi birikimi ile kilo vermeye yardımcı olan veya kilo vermeyi zorlaştıran faktörleri sıraladı. Naısl kilo verilir? Kilo vermek için en önemli faktör nedir? Zayıflatan ilaçlar işe yarar mı, sağlıklı mı? Zayıf olmak sağlıklı olmak anlamına mı gelir? İşte Prof. Dr. Canan Karatay'ın zayıflamada rol oynayan en önemli faktör ile ilgili önemli açıklamasının detayları...

1 / 15 Canan Karatay son zamanlarda yaygın olarak kullanılmaya başlanan zayıflama ilaçları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Zayıflatan ilaçlar sağlıklı mıdır, işe yarar mı? Zayıflık sağlıklı olmak mı demektir? İşte Karatay'dan konuya ilişkin açıklama...

2 / 15 Zayıf olmak sağlıklı olmak demek değildir. Zayıflayacağım diye kendinizi parçalamayın. Zayıflama ilaçları çok tehlikelidir. Kalp ve böbrek yetersizliği yapıyor. Ölüm sebebidir. Bazı ülkelerde de yasaklanmıştır.

3 / 15 Önemli olan vücudun organlarının sağlıklı işlev görmesidir. Amerika'da yeni yapılan bir araştırmada, eğer vücudunuz asitse zayıf olun veya şişman olun her türlü hastalığa yatkınlık vardır, denilmektedir.

4 / 15 Zayıf olan kişilerde de karaciğer yağlanması ve vüdcutta inflamasyon olması muhtemeldir.

5 / 15 Birden bire aniden ilaçlarla zayıflamak çok zararlıdır, katiyen önermiyorum. Eğer evlenecekseniz, düğün hazırlığınız varsa düzenli bir sürede kilo vererirsiniz. Karatay prensipleri ile sağlıklı kilo verirsiniz.

6 / 15 İlaç almak çok tehlikelidir. Bu kolay şekilde temin ediliyor. Bunlara kanmayalım.

7 / 15 ZAYIFLAMAK İÇİN NELER YAPMALIYIZ?

Vücudumuzu asitten uzaklaştırmalıyız. Vücudumuzu asit yapan yiyeceklerden, toksinlerden, zehirlerden uzaklaştıracağız. Bunlar pakete girmiş yiyecekler, şekerli ve gazlı içecekler, bazı ilaçlar asiditeyi artırarak hastalık oluşturuyor. Zayıf olsanız bile hasta oluyorsunuz.

8 / 15 Zayıfsak korkmayacağız. Bazen hastalar geliyor bana "kızım çok zayıf" diye. Zayıf olabilir ama "yorgun mu" diye soruyorum ben onlara. Uykusu yeterliyse, 10 bin adım atabiliyorsa o zaman ellemeyin, zağlıklıdır diyorum ben onlara.

9 / 15 İNSÜLİN HORMONUNUZUN DÜŞMESİ LAZIM

Kilo vermek için insülin hormonunuzun düşmesi gerekir. Makarna, börek, şekerli- gazlı içecekler, pirinç pilavı, bulgur pilavı, siyez bulguru bunlar insülin hormonunu zıplatıyor. Yaz ayları meyveleri kavun, karpuz, buzlu çaylar bunlar sizin kilo vermenizi engelliyor.

10 / 15 Kilolu kişiler bedenlerini sevmedikleri için depresyondadırlar. Biran evvel vereyim diye düşünürler. Sabredeceğiz.

11 / 15 Bağırsaklarımız çok önemli. Melatonin bağırsak için çok önemli. Melatonin kemik iliğinde de üretiliyor. Çünkü melatonin seratoninin ön maddesidir. Ve bunlar bağırsaklarda üretilir. O halde bağırsaklar geleceklerimizdir. Çok iyi bakacağız.

12 / 15 Probiyotikler, ev yoğurdu bağırsak sağlığı için çok önemlidir.

13 / 15 DELİ DANALAR GİBİ KOŞMAYIN

Zayıflayacağım diye deli danalar gibi koşmak da kortizol hormonunu artırıyor. Kortizol hormonu da insülini artırarak karaciğer yağlanmasına neden oluyor.

14 / 15 Karatay diyeti ile sağlıklı kilo verebilirsiniz. Karatay mutfağından vazgeçmeyin. Kalıcı kilo bu şekilde verebiliriz.