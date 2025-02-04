Zoom, eğitim ve işyerleri için çeşitli araçlar üreten yazılım şirketidir. Zoom Workplace, Zoom tarafından sunulan ve çeşitli çözümleri (Zoom Meetings ve Chat gibi) tek bir pakette birleştiren AI destekli araç takımıdır. Microsoft Teams gibi tekliflerle rekabet etmeyi amaçlayan hepsi bir arada iş birliği çözümü olan Zoom One'ın yükseltilmiş bir sürümüdür. Bu yazımızda Zoom ile Zoom Workplace arasındaki farklara değindik. Zoom Workplace nedir, nasıl kullanılır? Zoom ile Zoom Workplace arasındaki farklar nedir? İşte ayrıntılar...
Zoom, San Jose, California merkezli bir iletişim teknolojisi şirketidir. Yakın zamanda Zoom uygulamasını yeniledi ve artık ona Zoom Workplace adını veriyor. İşte Zoom ile Zoom Workplace arasındaki temel farklılıklar ve kullanımları...
Zoom ve Zoom Workplace: Zoom Nedir?
Zoom, daha önce Zoom Video Communications olarak bilinirdi, San Jose, California merkezli bir iletişim teknolojisi şirketidir. Bahsedildiği gibi, şirket başlangıçta kullanıcılara en kullanışlı ve kullanıcı dostu video konferans platformlarından birini sunarak ünlendi.
Zoom Nasıl Kullanılır?
Hem iş hayatında hem de çalışma hayatında oldukça ileri bir teknoloji kullanmakta olan zoom meeting, uzaktan eğitim ya da evden çalışma alanı için işlerinizin hızlanmasını sağlar. Faaliyet gösterdiğiniz alan fark etmeksizin kullanabileceğiniz Zoom uygulaması 2020 yılının güncellemeleriyle birlikte birçok Facetime görüşme uygulamasına göre bir adım öndedir. Cep telefonu, tablet ve bilgisayar üzerinden kayıt olarak kullanabileceğiniz uygulamaya dilediğiniz zaman giriş yapabilir ve kullanmaya başlayabilirsiniz.
Zoom Workplace'te Neler Var?
Zoom, Zoom Workplace'i çalışanların performansını ve katılımını artırmak ve operasyonları geliştirmek için tasarlanmış, yapay zeka destekli bir işbirliği ve iletişim platformu olarak tanımlıyor .
Dikkat çekici bir şekilde, Zoom Workplace, Zoom tarafından sunulan tüm merkezi iletişim, üretkenlik ve alan yönetimi çözümlerini (ve bazı ekstraları) içerirken, Zoom'un pazarlama, satış veya müşteri bakım araçlarını içermez. Bu seçenekleri ayrı olarak satın almanız gerekir, ancak bunlar bir Zoom Workplace planına eklenebilir.
Workplace'te Neler Yok?
Zoom Workplace'ten alacağınız kesin işlevsellik, seçtiğiniz fiyatlandırma planına bağlıdır. Zoom, yeni başlayanlar için Temel ücretsiz plandan başlayarak ve kullanıcı başına aylık 13,32 dolardan başlayan premium seçeneklere kadar çeşitli seçenekler sunar.
Dikkat çekici bir şekilde, yukarıdaki özelliklerin tümü bazı Workplace planlarında sunulurken, kullanıcılar Zoom Workplace'in ücretsiz sürümüne ve belirli özelliklere "eklentiler" aracılığıyla erişmeyi de seçebilirler. Örneğin, Zoom Scheduler ve Zoom Whiteboard ücretsiz plana eklenti olarak sunulmaktadır.