Zoom Workplace'te Neler Var?

Zoom, Zoom Workplace'i çalışanların performansını ve katılımını artırmak ve operasyonları geliştirmek için tasarlanmış, yapay zeka destekli bir işbirliği ve iletişim platformu olarak tanımlıyor .

Dikkat çekici bir şekilde, Zoom Workplace, Zoom tarafından sunulan tüm merkezi iletişim, üretkenlik ve alan yönetimi çözümlerini (ve bazı ekstraları) içerirken, Zoom'un pazarlama, satış veya müşteri bakım araçlarını içermez. Bu seçenekleri ayrı olarak satın almanız gerekir, ancak bunlar bir Zoom Workplace planına eklenebilir.



