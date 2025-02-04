1. Lig'den Premier Lig'e transfer: 18 yaşındaki Türk futbolcu imzayı attı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği forması giyen 18 yaşındaki genç futbolcu, Premier Lig takımı Newcastle United'a transfer oldu.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği Kulübü'nde genel menajer Ali Ekber Düzgün, akademi oyuncularından Baran Yıldız'ın Premier ekibi Newcastle United'a transferinin gerçekleştiğini açıkladı.
Ali Ekber Düzgün, yaptığı açıklamada, "Baran Yıldız'ın Newcastle United'a transferi tamamlandı. Resmi imzalar da atıldı. Altyapımızdan bir futbolcumuzun, Premier Lig takımına transfer olması Gençlerbirliği için de oyuncumuz için de önemli bir başarı. Umarım Arda Güler gibi Gençlerbirliği'ni yurt dışında başarıyla temsil eder. Kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.
İngiliz kulübünün Baran Yıldız'ın profesyonel sözleşmesi olmadığı için Gençlerbirliği Kulübü'ne yetiştirme bedeli ödediği ve transferi gerçekleştirdiği ortaya çıktı.
Gençlerbirliği Kulübünün sosyal medya hesaplarından genç futbolcu için "Yeni serüveninde başarılar Baran." paylaşımı yapıldı.
18 yaşındaki orta saha oyuncusu Baran Yıldız da yayımladığı veda mesajında, "Gideceğim yerde hem Gençlerbirliği'ni hem de ülkemi gururlandıracak işler yapacağımdan kimsenin şüphesi olmasın." şeklinde görüş belirtti.