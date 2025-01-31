NBA All-Star için nefesler tutuldu! Milli basketbolcumuz Alperen Şengün 2025 All Star kadrosuna seçildi. Kariyerinde ilk kez NBA All-Star'a seçilme gururunu yaşayan Şengün, 2007'de All-Star maçında mücadele eden bir diğer milli basketbolcu Mehmet Okur'dan 18 yıl sonra bu başarıyı elde etti. Peki, NBA All-Star maçı ne zaman, saat kaçta, nereden yayınlanacak? Alperen Şengün’ün takımında kimler var? İşte detaylar.

1 /12 Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Houston Rockets'ın oyuncusu Alperen Şengün, NBA All-Star'a seçilen 2. Türk oyuncu oldu.

2 /12 NBA'de 2021 yılında beri oynayan 22 yaşındaki milli basketbolcu, bu sezon maç başına 19,1 sayı, 10,4 ribaunt ve 5,0 asist ortalamalarıyla Rockets'ın öne çıkan isimleri arasında yer aldı.



3 /12 Rockets, Şengün'ün de katkılarıyla 32 galibiyet, 15 mağlubiyetle şu anda Batı Konferansı'nda 2. sırada bulunuyor.



4 /12 Şengün, 2007'de All-Star'a seçilen Mehmet Okur'un ardından NBA tarihinde All-Star olmayı başaran 2. Türk oyuncu olmayı başardı.



5 /12 NBA All-Star Maçı, 16 Şubat'ta her iki konferansın ilk 5 oyuncuları ve NBA baş antrenörleri tarafından seçilen 14 yedek oyuncu olmak üzere ligin en iyi 24 yeteneğini bir araya getirecek.



6 /12 Los Angeles Lakers forması giyen yıldız oyuncu LeBron James, 21. kez all-star seçilerek rekor kırdı ve Batı Konferansı'nda Alperen Şengün ile birlikte All-Star maçında aynı takımda yer alacak.

7 /12 Şengün, Batı Konferansı All-Star kadrosunda LeBron James, Stephen Curry, Nikola Jokic, Kevin Durant ve James Harden gibi yıldızlarla parkeye çıkacak.



8 /12 2025 NBA ALL-STAR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? 2025 NBA All-Star organizasyonu, San Francisco'daki Chase Center'da oynanacak.



9 /12 Organizasyon 17 Şubat 2025 Pazartesi günü saat 04:00’de başlayacak. S SPORT ekranlarından naklen yayınlanacak.



10 /12 NBA ALL-STAR’DA ALPEREN ŞENGÜN’ÜN TAKIMINDA KİMLER VAR?

Alperen Şengün Batı Konferans’ı takımında yer alacak. İlk 5 ve yedekler ise şu şekilde; Batı Konferansı All-Star ilk 5'i Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder) Stephen Curry (Golden State Warriors) Nikola Jokic (Denver Nuggets) Kevin Durant (Phoenix Suns) LeBron James (Los Angeles Lakers)



11 /12 Batı Konferansı All-Star yedekleri Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves) Anthony Davis (Los Angeles Lakers) James Harden (LA Clippers) Jaren Jackson (Memphis Grizzlies) Alperen Şengün (Houston Rockets) Jalen Williams (Oklahoma City Thunder) Victor Wembanyama (San Antonio Spurs)

