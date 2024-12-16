21 yıl sonra gözyaşları içinde veda etti: İspanya La Liga’da hüzünlü ayrılık

İspanya La Liga 17. haftasında Sevilla ve Celta Vigo karşı karşıya geldi. Maç ev sahibi Sevilla’nın 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Maçın ardından Sevilla’nın efsane yıldızı Jesus Navas 21 yıllık kariyerini noktaladı. Gözyaşlarıyla sahadan ayrılan 39 yaşındaki isim büyük bir alkışla uğurlandı. Detaylar haberimizde.
Sevilla’nın efsane oyuncusu Jesús Navas, 21 yıl önce başladığı kariyerine Celta Vigo karşısında alınan 1-0’lık galibiyetle duygusal bir şekilde veda etti.
39 yaşındaki futbolcu, son iç saha maçında taraftarların alkışları ve gözyaşları eşliğinde sahadan ayrıldı.
Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Navas, “Tüm Sevilla’yı mutlu ettim, bu benim çocukluğumdan beri hayalini kurduğum ve uğruna savaştığım şeydi” dedi. Maçta tek golü 65. dakikada Manu Bueno kaydetti.
Navas ise 71. dakikada oyundan alınırken taraftarlar efsane futbolcuyu ayakta alkışladı.
Jesús Navas, futbolu bırakma kararını şu sözlerle açıkladı: “Futbol benim hayatım. Ancak artık ağrısız bir maç çıkarmam mümkün değil. Kalçam nedeniyle geçen yıl bu kararı aldım. Eğer bu sorun olmasaydı birkaç yıl daha oynardım.” Bu sezon LaLiga’da sadece 13 maçta 320 dakika süre alabilen Navas, sahalara veda etme zamanının geldiğini belirtti.
Sevilla formasıyla rekor sayıda 702 maça çıkan Jesús Navas, bu süreçte iki kez UEFA Avrupa Ligi’ni ve UEFA Kupası’nı kazandı.
Kariyerine sağ kanatta başlayan Navas, yaş aldıkça sağ bek pozisyonuna evrilerek takımına hizmet etti.
2013 yılında Sevilla’dan ayrılarak İngiltere’nin Manchester City takımına transfer olan Navas, burada dört yıl forma giydi.
City formasıyla 183 maça çıkan İspanyol yıldız, bir Premier League şampiyonluğu ve iki Lig Kupası zaferi yaşadı.
Kariyerinde 885 kulüp maçına çıkan Navas, 47 gol ve 154 asistlik performans sergiledi.
2010’da Tottenham’a karşı oynadığı maçta kariyerindeki tek duble gol performansını gerçekleştirdi.