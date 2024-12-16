21 yıl sonra gözyaşları içinde veda etti: İspanya La Liga’da hüzünlü ayrılık

Jesús Navas, futbolu bırakma kararını şu sözlerle açıkladı: “Futbol benim hayatım. Ancak artık ağrısız bir maç çıkarmam mümkün değil. Kalçam nedeniyle geçen yıl bu kararı aldım. Eğer bu sorun olmasaydı birkaç yıl daha oynardım.” Bu sezon LaLiga’da sadece 13 maçta 320 dakika süre alabilen Navas, sahalara veda etme zamanının geldiğini belirtti.



