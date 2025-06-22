24 yıl sonra gelen zafer: La Liga’ya çıkan son takım belli oldu

İspanya LaLiga’ya yükselen son takım Real Oviedo oldu. LaLiga 2 Yükselme Play-Off Finali’nde Mirandés’i konuk eden Real Oviedo, ilk maçta 1-0 yenildiği rakibini rövanşta uzatmalar sonunda 3-1 mağlup ederek 24 yıl aradan sonra İspanya’nın en üst ligine geri döndü.
Levante ve Elche'nin ardından İspanya LaLiga'ya yükselen son takım Real Oviedo oldu.
İspanya 2. Lig Yükselme Play Off Final'inde; 1-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında Mirandes'i konuk eden Real Oviedo, rakibini uzatmalar sonunda 3-1 yenerek LaLiga'ya yükseldi.
CAZORLA 40 YAŞINDA ATMAYA DEVAM EDİYOR
16. dakikada Joaquin Panichelli'nin golüyle geriye düşen Real Oviedo aradığı beraberlik golünü 39. dakikada buldu.
Kazanılan penaltıda topun başına geçen 40 yaşındaki Santi Cazorla, Oviedo'ya beraberliği getiren isim oldu.
52'de Ilyas Chaira'nın golüyle maçı uzatmalara götüren Real Oviedo, 103. dakikada Francisco Portillo'nun golüyle LaLiga'ya yükselmeyi başardı.
Real Ovideo böylece 24 yıl aradan sonra yeniden İspanya'nın en üst basamağına çıktı.
İspanya 2. Ligi'ni ilk iki sırada bitiren Levante ve Elche, daha önce LaLiga'ya yükselmişti.