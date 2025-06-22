24 yıl sonra gelen zafer: La Liga’ya çıkan son takım belli oldu

İspanya LaLiga’ya yükselen son takım Real Oviedo oldu. LaLiga 2 Yükselme Play-Off Finali’nde Mirandés’i konuk eden Real Oviedo, ilk maçta 1-0 yenildiği rakibini rövanşta uzatmalar sonunda 3-1 mağlup ederek 24 yıl aradan sonra İspanya’nın en üst ligine geri döndü.

1 /7 Levante ve Elche'nin ardından İspanya LaLiga'ya yükselen son takım Real Oviedo oldu.



2 /7 İspanya 2. Lig Yükselme Play Off Final'inde; 1-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında Mirandes'i konuk eden Real Oviedo, rakibini uzatmalar sonunda 3-1 yenerek LaLiga'ya yükseldi.

3 /7 CAZORLA 40 YAŞINDA ATMAYA DEVAM EDİYOR 16. dakikada Joaquin Panichelli'nin golüyle geriye düşen Real Oviedo aradığı beraberlik golünü 39. dakikada buldu.



4 /7 Kazanılan penaltıda topun başına geçen 40 yaşındaki Santi Cazorla, Oviedo'ya beraberliği getiren isim oldu.



5 /7 52'de Ilyas Chaira'nın golüyle maçı uzatmalara götüren Real Oviedo, 103. dakikada Francisco Portillo'nun golüyle LaLiga'ya yükselmeyi başardı.



6 /7 Real Ovideo böylece 24 yıl aradan sonra yeniden İspanya'nın en üst basamağına çıktı.

