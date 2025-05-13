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5,5 milyar dolarla zirvede yer aldı: İşte Türkiye’nin en zengin spor insanları…

5,5 milyar dolarla zirvede yer aldı: İşte Türkiye’nin en zengin spor insanları…

15:0713/05/2025, Salı
G: 13/05/2025, Salı
Yeni Şafak
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Ünlü iş dünyası dergisi Forbes Türkiye’nin en zengin spor insanlarını açıkladı. Zirvede 5,5 milyar dolarla Fenerbahçe SK üyesi yer aldı. İkinci sıradaki isim ise şaşırttı. Peki, Türkiye’nin en zengin spor insanı kim? İşte detaylar.

Forbes Türkiye dergisi, dört yıl aradan sonra 'En Zengin 100 Türk' listesini yeniden yayımladı. Merakla beklenen listede toplam serveti 128,5 milyar dolar olan 108 kişi yer aldı. İşte Türkiye’nin en zengin 100 isim arasındaki spor insanları:


Anadolu Efes SK Başkanı Tuncay Özilhan - 500 milyon dolar

Galatasaray SK Divan Üyesi İnan Kıraç - 500 milyon dolar

Galatasaray eski Sportif AŞ Başkan Yardımcısı Erden Timur - 550 milyon dolar

Fenerbahçe SK YK Üyesi Nezih Barut - 570 milyon dolar

Arkas Sailling kurucusu Bernard Arkas - 650 milyon dolar

Fenerbahçe YK Üyesi Hakan Safi - 750 milyon dolar

Samsunspor SK Başkanı Yüksel Yıldırım - 900 milyon dolar

Fenerbahçe SK Başkanı Ali Koç - 900 milyon dolar

Kasımpaşa Sk'nın Sahibi Turgay Ciner - 950 milyon dolar

TFF eski Başkanı Mehmet Ali Aydınlar - 1,4 milyar dolar

Fenerbahçe Asbaşkanı ve YK Üyesi Hamdi Akın - 1,7 milyar dolar

TFF eski Başkanı Nihat Özdemir - 1,9 milyar dolar

Beşiktaş eski yöneticisi Cemil Kazancı - 4,3 milyar dolar

Murat Ülker Fenerbahçe SK Üyesi - 5,5 milyar dolar

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