A Milli Futbol Takımımız, ABD ve Meksika ile haziran ayında hazırlık maçı yapacak. Teknik direktör Vincenzo Montella, bu iki karşılaşmanın aday kadrosunu belirledi.

1 /9 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında ay-yıldızlı ekibimiz, turnuvanın oynanacağı ülkelerden ABD'de iki özel maç oynayacak.

2 /9 Milliler, bu müsabakaların ilkinde 7 Haziran Cumartesi günü 2026 Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden ABD ile karşı karşıya gelecek. Connecticut eyaletinin East Hartford kentinde yer alan Pratt & Whitney Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, yerel saatle 15.40'ta (TSİ 22.40) başlayacak.

3 /9 Ay-yıldızlılar, ABD'deki kampındaki ikinci özel maçta, 10 Haziran Salı günü ise Kuzey Carolina eyaletinin Chapel Hill kentinde Meksika ile karşılaşacak.

4 /9 A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, ABD ve Meksika maçlarının aday kadrosunu belirledi. İtalyan teknik adamın listeye yazdığı isimler şöyle:

5 /9 Kaleciler

Uğurcan Çakır, Altay Bayındır, Berke Özer, Muhammed Şengezer

6 /9 Defans oyuncuları

﻿Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Merih Demiral, Mert Müldür, Mustafa Eskihellaç, Samet Akaydin, Yasin Özcan, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik



7 /9 Orta saha oyuncuları

Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Salih Özcan

8 /9 Forvet oyuncuları



Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Mustafa Hekimoğlu, Oğuz Aydın

