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Milli takım kadrosu belli oldu

Milli takım kadrosu belli oldu

15:3028/05/2025, الأربعاء
G: 28/05/2025, الأربعاء
Yeni Şafak
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A Milli Futbol Takımımız, ABD ve Meksika ile haziran ayında hazırlık maçı yapacak. Teknik direktör Vincenzo Montella, bu iki karşılaşmanın aday kadrosunu belirledi.

2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında ay-yıldızlı ekibimiz, turnuvanın oynanacağı ülkelerden ABD'de iki özel maç oynayacak.

Milliler, bu müsabakaların ilkinde 7 Haziran Cumartesi günü 2026 Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden ABD ile karşı karşıya gelecek. Connecticut eyaletinin East Hartford kentinde yer alan Pratt & Whitney Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, yerel saatle 15.40'ta (TSİ 22.40) başlayacak.

Ay-yıldızlılar, ABD'deki kampındaki ikinci özel maçta, 10 Haziran Salı günü ise Kuzey Carolina eyaletinin Chapel Hill kentinde Meksika ile karşılaşacak. 

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, ABD ve Meksika maçlarının aday kadrosunu belirledi. İtalyan teknik adamın listeye yazdığı isimler şöyle:

Kaleciler


Uğurcan Çakır, Altay Bayındır, Berke Özer, Muhammed Şengezer

Defans oyuncuları


﻿Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Merih Demiral, Mert Müldür, Mustafa Eskihellaç, Samet Akaydin, Yasin Özcan, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik


Orta saha oyuncuları


Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Salih Özcan

Forvet oyuncuları



Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Mustafa Hekimoğlu, Oğuz Aydın


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