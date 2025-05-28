A Milli Futbol Takımımız, ABD ve Meksika ile haziran ayında hazırlık maçı yapacak. Teknik direktör Vincenzo Montella, bu iki karşılaşmanın aday kadrosunu belirledi.
2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında ay-yıldızlı ekibimiz, turnuvanın oynanacağı ülkelerden ABD'de iki özel maç oynayacak.
Milliler, bu müsabakaların ilkinde 7 Haziran Cumartesi günü 2026 Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden ABD ile karşı karşıya gelecek. Connecticut eyaletinin East Hartford kentinde yer alan Pratt & Whitney Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, yerel saatle 15.40'ta (TSİ 22.40) başlayacak.
Ay-yıldızlılar, ABD'deki kampındaki ikinci özel maçta, 10 Haziran Salı günü ise Kuzey Carolina eyaletinin Chapel Hill kentinde Meksika ile karşılaşacak.
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, ABD ve Meksika maçlarının aday kadrosunu belirledi. İtalyan teknik adamın listeye yazdığı isimler şöyle:
Kaleciler
Uğurcan Çakır, Altay Bayındır, Berke Özer, Muhammed Şengezer
Defans oyuncuları
Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Merih Demiral, Mert Müldür, Mustafa Eskihellaç, Samet Akaydin, Yasin Özcan, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik
Orta saha oyuncuları
Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Salih Özcan
Forvet oyuncuları
Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Mustafa Hekimoğlu, Oğuz Aydın