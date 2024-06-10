A Milli Takım'a sürpriz takviye

A ve Ümit Milli Takımları, daha önceden belirlenen program çerçevesinde Polonya’nın başkenti Varşova’da kamp yapıyor. İki takım, Polonya - Türkiye A Milli özel maçını takiben, 11 Haziran’da karşılıklı bir antrenman maçı oynayacak.