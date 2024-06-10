A Milli Takım'a sürpriz takviye

Hazırlık maçında bugün Polonya ile karşılaşacak A Milli Takım'da teknik direktör Vincenzo Montella, Kasımpaşa'nın 18 yaşındaki oyuncusunu kadroya dahil etti.
EURO 2024 hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımımız, şampiyona öncesi son hazırlık maçında bugün Polonya ile deplasmanda karşılaşacak.
Polonya ile oynayacağı özel maç için dün Varşova'ya giden A Milli Takımı, Opalenica kasabasındaki son antrenmanını yaptı.
Polonya maçı hazırlıklarını tamamlayan ay-yıldızlı ekipte teknik direktör Montella, son dakika kadroya sürpriz bir takviye yaptı.
Ümit Milli Futbol Takımı'nın kadrosunda bulunan Yasin Özcan, bu akşam Polonya'yla yapılacak hazırlık maçı için A Milli Futbol Takımı'na dahil edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; 18 yaşındaki futbolcu, sabah saatlerinde A Milli Takım'ın Varşova’daki kampına katıldı.
A ve Ümit Milli Takımları, daha önceden belirlenen program çerçevesinde Polonya’nın başkenti Varşova’da kamp yapıyor. İki takım, Polonya - Türkiye A Milli özel maçını takiben, 11 Haziran’da karşılıklı bir antrenman maçı oynayacak.
İlk kez A Milli Takım'a davet edilen Yasin Özcan, geride bıraktığımız sezon Kasımpaşa formasıyla 40 maça çıktı ve 3 gol atıp 1 asist kaydetti.