Spor

A Milli Takım'da iki oyuncu Avusturya karşısında cezalı

00:29 - 27/06/2024 Perşembe
Güncelleme: 00:34 - 27/06/2024 Perşembe
Yeni Şafak

A Milli Futbol Takımı’mız, Almanya’da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda gruptaki son karşılaşmasında Çekya’yı 2-1 yenerek adını son 16 turuna yazdırdı. Mücadelede sarı kart gören iki milli futbolcu, Avusturya ile oynayacağımız son 16 turu müsabakasında forma giyemeyecek. İşte ayrıntılar…

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A Milli Futbol Takımı’mız, EURO 2024 F Grubu’ndaki son maçında Çekya ile karşı karşıya geldi.

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Ay-yıldızlı ekip rakibini 2-1 yenerek adını son 16 turuna yazdırdı.

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Milli takım, son 16 turunda D Grubu’nu lider bitiren Avusturya ile eşleşti.

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Öte yandan A Milli Takım’ın Çekya ile oynadığı maçta sarı kart gören Hakan Çalhanoğlu ile Samet Akaydin cezalı duruma düştü.

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Bu iki isim, ay-yıldızlı ekibin son 16 turunda oynayacağı Avusturya karşılaşmasında forma giyemeyecekler.

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TÜRKİYE - AVUSTURYA MAÇI NE ZAMAN?



Türkiye ile Avusturya, 2 Temmuz’da Leipzig’de karşılaşacak.

#Türkiye
#Çekya
#EURO 2024
#Avusturya
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