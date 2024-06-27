A Milli Takım'da iki oyuncu Avusturya karşısında cezalı

A Milli Futbol Takımı’mız, Almanya’da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda gruptaki son karşılaşmasında Çekya’yı 2-1 yenerek adını son 16 turuna yazdırdı. Mücadelede sarı kart gören iki milli futbolcu, Avusturya ile oynayacağımız son 16 turu müsabakasında forma giyemeyecek. İşte ayrıntılar…
A Milli Futbol Takımı’mız, EURO 2024 F Grubu’ndaki son maçında Çekya ile karşı karşıya geldi.
Ay-yıldızlı ekip rakibini 2-1 yenerek adını son 16 turuna yazdırdı.
Milli takım, son 16 turunda D Grubu’nu lider bitiren Avusturya ile eşleşti.
Öte yandan A Milli Takım’ın Çekya ile oynadığı maçta sarı kart gören Hakan Çalhanoğlu ile Samet Akaydin cezalı duruma düştü.
Bu iki isim, ay-yıldızlı ekibin son 16 turunda oynayacağı Avusturya karşılaşmasında forma giyemeyecekler.
TÜRKİYE - AVUSTURYA MAÇI NE ZAMAN?
Türkiye ile Avusturya, 2 Temmuz’da Leipzig’de karşılaşacak.