A Milli Takım'da Ozan Kabak şoku: EURO 2024'te yok

Milli Takım'da dün İtalya ile oynanan özel maçta sakatlanarak oyuna devam edemeyen Ozan Kabak'ın sağlık durumu belli oldu. 24 yaşındaki futbolcunun sağ diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildi.
A Milli Takım'da İtalya ile oynanan özel maçta sakatlanan Ozan Kabak'tan kötü haber geldi.
Ozan Kabak'ın sağ diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildi.
TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Dün akşam oynanan İtalya - Türkiye özel maçı esnasında yaşadığı sakatlığın ardından sedyeyle oyundan çıkan, hastaneye götürülen millî futbolcumuz Ozan Kabak'ın muayene ve tetkikleri tamamlandı."
"Yaşamış olduğu talihsiz sakatlık nedeniyle Ozan Kabak'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede ve sağlıklı bir şekilde sahalara yeniden dönmesini diliyoruz."
Sakatlanan Ozan Kabak, A Milli Takımımızın EURO 2024 geniş kadrosundan çıkarıldı.