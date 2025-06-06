A Milli Takım’da sakatlık şoku: Kadrodan çıkarıldı!

A Milli Takım’ın yıldızı antrenman sırasında sakatlık yaşadı. 27 yaşındaki futbolcu yaşadığı sakatlık nedeniyle ABD ve Meksika maçları kadrosundan çıkarıldı.
A Milli Takım'ın ABD ve Meksika ile oynayacağı maçların kadrosunda yer alan Salih Özcan, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.
Özcan'ın yerine herhangi bir oyuncu dahil edilmedi.
TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA
"Amerika Birleşik Devletleri ile 7 Haziran Cumartesi günü Hartford kentinde özel maçta karşı karşıya gelecek A Millî Takımımızın aday kadrosunda değişiklik yapıldı.
Ay-Yıldızlıların dün ABD'de yaptığı antrenman sırasında dizinden sakatlık yaşayan Salih Özcan'ın, yapılan tetkik ve muayeneler sonucunda ABD ve Meksika ile oynanacak özel maçlar döneminde tam olarak iyileşemeyeceği belirlendiğinden, millî futbolcumuzun aday kadrodan çıkarılmasına karar verildi."