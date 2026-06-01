A Milli Takım'ın Dünya Kupası kadrosundan çıkarılan ilk isim belli oldu

2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'nın geniş kadrosundan çıkarılan ilk isim ortaya çıktı. İşte detaylar...
ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenleyeceği 2026 Dünya Kupası'na sayılı günler kala takımlar kadrolarını 26 kişiye düşürüyor.
Henüz resmi bir açıklama gelmese de Türkiye'nin 26 kişilik kadrosunda yer almayacak ilk isim belli oldu.
Ertan Süzgün'ün aktardığı bilgilere göre A Milli Takım'da geniş kadroda yer alan Ahmetcan Kaplan, Dünya Kupası için ana kadroda yer almadı.
35 kişilik geniş kadrodan çıkarılacak diğer isimlerin de kısa sürede açıklanması bekleniyor.