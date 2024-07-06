A Milli Takım'ın Hollanda maçı 11'i belli oldu

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 çeyrek finalinde Hollanda ile karşılaşacak. Mücadele öncesi ay-yıldızlı ekibin ilk 11'i belli oldu. İşte ayrıntılar...
Almanya'da devam eden 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Avusturya'yı eleyerek çeyrek finale yükselmiştik.
Bu turda A Milli Takım, Berlin'de TSİ 22.00'de Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Kazanan takım adını yarı finale yazdıracak.
Mücadele öncesi ay-yıldızlı ekibin ilk 11'i belli oldu.
İşte Türkiye'nin Hollanda maçı ilk 11'i:
Mert Günok, Mert Müldür, Samet, Abdülkerim, Ferdi, Kaan, Salih, Hakan, Arda Güler, Kenan, Barış Alper.