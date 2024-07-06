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Spor

A Milli Takım'ın Hollanda maçı 11'i belli oldu

20:50 - 6/07/2024 samedi
Güncelleme: 20:52 - 6/07/2024 samedi
Yeni Şafak

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 çeyrek finalinde Hollanda ile karşılaşacak. Mücadele öncesi ay-yıldızlı ekibin ilk 11'i belli oldu. İşte ayrıntılar...

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Almanya'da devam eden 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Avusturya'yı eleyerek çeyrek finale yükselmiştik.



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Bu turda A Milli Takım, Berlin'de TSİ 22.00'de Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Kazanan takım adını yarı finale yazdıracak.

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Mücadele öncesi ay-yıldızlı ekibin ilk 11'i belli oldu.

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İşte Türkiye'nin Hollanda maçı ilk 11'i: 


Mert Günok, Mert Müldür, Samet, Abdülkerim, Ferdi, Kaan, Salih, Hakan, Arda Güler, Kenan, Barış Alper.

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#A Milli Futbol Takımı
#Türkiye
#Hollanda
#EURO 2024
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