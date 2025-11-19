Yeni Şafak
Türkiye play-off’ta 1. torbada: Yarı final ve final rakipleri belli oldu

00:4519/11/2025, Çarşamba
G: 19/11/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası Elemeleri E Grubu’nu ikinci sırada tamamlayarak play-off biletini aldı. İspanya deplasmanından 2-2’lik beraberlikle ayrılan Türkiye, 1. torbadan play-off kura çekimine katılacak ve yarı final maçını kendi sahasında oynayacak. İşte A Milli Takımımızın play-off yarı final ve finaldeki muhtemel rakipleri...

A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu’nun son haftasında İspanya ile Sevilla’da karşılaştı. Türkiye sahadan 2-2 beraberlikle ayrılarak grubu 13 puanla ikinci sırada tamamladı ve play-off aşamasına yükseldi. Ay-yıldızlı ekip böylece uzun yıllardır beklenen Dünya Kupası hedefine bir adım daha yaklaştı.

TÜRKİYE HANGİ TORBADA OLACAK, İLK MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Play-off etabına 1. torbadan dahil olacak Türkiye, bu statü sayesinde yarı final mücadelesini kendi sahasında oynayacak. 24 yıllık Dünya Kupası özlemini bitirmeyi hedefleyen Milliler, yarı finali geçmesi halinde finalde de tek maç üzerinden mücadele edecek.

A MİLLİ TAKIM'IN PLAY-OFF TURUNDA RAKİPLERİ KİMLER?

20 Kasım Perşembe günü gerçekleşecek kura çekiminde Türkiye’nin yarı finalde karşılaşabileceği takımlar Kuzey İrlanda, İsveç, Romanya ve Kuzey Makedonya.

PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

2026 Dünya Kupası play-off yarı finalleri 26 Mart 2026'da, finaller ise bu tarihten beş gün sonra oynanacak. Ev sahibi şehirler, 19 Aralık 2025'e kadar duyurulacak.


FİNALDEKİ MUHTEMEL RAKİPLER DE BELLİ OLDU

Türkiye yarı finali geçmesi halinde finalde 2 ve 3. torbada yer alan Çekya, Slovakya, Kosova, Arnavutluk, Bosna-Hersek, İrlanda, Galler ve Polonya takımlarından biriyle karşılaşacak. Avrupa elemelerinin play-off formatı gereği bu maçların tümü tek ayak üzerinden oynanacak ve kazanan ekip 2026 Dünya Kupası bileti alacak. Ev sahibi takım kura çekimi sonucu belli olacak.

