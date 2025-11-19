A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu’nun son haftasında İspanya ile Sevilla’da karşılaştı. Türkiye sahadan 2-2 beraberlikle ayrılarak grubu 13 puanla ikinci sırada tamamladı ve play-off aşamasına yükseldi. Ay-yıldızlı ekip böylece uzun yıllardır beklenen Dünya Kupası hedefine bir adım daha yaklaştı.