A Milli Futbol Takımı bu akşam saat 22.30’da ABD’ye konuk olacak. Hazırlık maçı EXXEN ve TV 8 ekranlarından naklen yayınlanacak. Türkiye - ABD maçını canlı izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
2026 FIFA Dünya Kupası eleme grubu karşılaşmalarına hazırlanan A Milli Futbol Takımı, ilk hazırlık maçında Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya gelecek.
A Milli Futbol Takımı'nda dört isim, sakatlıkları sebebiyle aday kadrodan çıkarılmıştı. Kaptan Hakan Çalhanoğlu, Uğurcan Çakır, Mustafa Hekimoğlu ve son olarak antrenmanda sakatlık yaşayan Salih Özcan, aday kadrodan çıkarıldı. Ahmed Kutucu ise aday kadroya ABD yolculuğu öncesinde dahil edildi.
Ay-yıldızlılar, ABD ile tarihinde 5. Kez karşı karşıya gelecek. İki ülke A Milli takımları arasında 1'i resmi ve 3'ü özel olmak üzere oynanan 4 maçta, ABD'nin galibiyet sayısında üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 4 maçtan 1'ini Türkiye kazanırken, ABD bu süreçte 2 kez sahadan galip ayrıldı, 1 müsabaka ise berabere bitti. Türkiye'nin toplam 5 golüne, ABD 6 golle yanıt verdi.
ABD - TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?
Connecticut eyaletinin East Hartford kentinde yer alan Pratt and Whitney Stadı'nda oynanacak karşılaşma, 22:40'ta başlayacak. Karşılaşmada Panama Futbol Federasyon'undan hakem Fernando Moron düdük çalacak. Moron'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Andres Vargas ve Alejandro Camarena yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Dominik Cumhuriyeti'nden Randy Encarnacion olacak.
ABD - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?
ABD - Türkiye maçı TV 8 ve EXXEN ekranlarından naklen yayınlanacak.
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