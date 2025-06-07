Ay-yıldızlılar, ABD ile tarihinde 5. Kez karşı karşıya gelecek. İki ülke A Milli takımları arasında 1'i resmi ve 3'ü özel olmak üzere oynanan 4 maçta, ABD'nin galibiyet sayısında üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 4 maçtan 1'ini Türkiye kazanırken, ABD bu süreçte 2 kez sahadan galip ayrıldı, 1 müsabaka ise berabere bitti. Türkiye'nin toplam 5 golüne, ABD 6 golle yanıt verdi.



