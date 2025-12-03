Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Abdülkerim Durmaz Semih Şentürk'ü hedef aldı: Yedek efsane mi olur?

Abdülkerim Durmaz Semih Şentürk'ü hedef aldı: Yedek efsane mi olur?

11:323/12/2025, Çarşamba
G: 3/12/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Yorumculuk yapan Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Abdülkerim Durmaz, Semih Şentürk'ün Galatasaray derbisi öncesi golcü çağırısına sert sözlerle tepki gösterdi.

Fenerbahçe'nin eski futbolcuları, 1-1 sona eren Galatasaray derbisi öncesi Faruk Ilgaz Tesisleri’nde düzenlenen organizasyonda bir araya gelmişti.

Etkinlikte konuşan Semih Şentürk, devre arası için golcü transferi çağrısında bulunarak, "Burada yöneticilerimiz var, belki mesaj verebilirim. Allah’ınızı seviyorsanız devre arasında bir tane golcü alalım. Benim gibi, Nobre gibi… Ceza sahasında topu kaleye sokacak bir golcü bulalım inşallah" ifadelerini kullanmıştı.

Bu sözler yorumculuk yapan sarı-lacivertli takımın eski oyuncusu Abdülkerim Durmaz’dan tepki çekti. Durmaz, Şentürk’ün kulübün efsanesi olmadığını savunarak sert konuştu.

YouTube kanalı NEO Spor'da konuşan Abdülkerim Durmaz, şu ifadeleri kullandı:


"Eski yedek efsanemiz… Yedek futbolcu nasıl efsane oluyor onu da bilmiyorum. Hayatı boyunca yedek kulübesindeydi. Yedek efsanemiz oturuyor, karşısındaki yöneticilere 'Size de bir faydam dokunsun, şu santraforları satın' falan. Derbiden önce…"

#Fenerbahçe
#Abdülkerim Durmaz
#Semih Şentürk
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ASGARİ ÜCRET ZAMMINDA 6'LI HESAP ÇIKTI: 2026'da asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelir?