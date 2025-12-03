Abdülkerim Durmaz Semih Şentürk'ü hedef aldı: Yedek efsane mi olur?

Yorumculuk yapan Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Abdülkerim Durmaz, Semih Şentürk'ün Galatasaray derbisi öncesi golcü çağırısına sert sözlerle tepki gösterdi.
Fenerbahçe'nin eski futbolcuları, 1-1 sona eren Galatasaray derbisi öncesi Faruk Ilgaz Tesisleri’nde düzenlenen organizasyonda bir araya gelmişti.
Etkinlikte konuşan Semih Şentürk, devre arası için golcü transferi çağrısında bulunarak, "Burada yöneticilerimiz var, belki mesaj verebilirim. Allah’ınızı seviyorsanız devre arasında bir tane golcü alalım. Benim gibi, Nobre gibi… Ceza sahasında topu kaleye sokacak bir golcü bulalım inşallah" ifadelerini kullanmıştı.
Bu sözler yorumculuk yapan sarı-lacivertli takımın eski oyuncusu Abdülkerim Durmaz’dan tepki çekti. Durmaz, Şentürk’ün kulübün efsanesi olmadığını savunarak sert konuştu.
YouTube kanalı NEO Spor'da konuşan Abdülkerim Durmaz, şu ifadeleri kullandı:
"Eski yedek efsanemiz… Yedek futbolcu nasıl efsane oluyor onu da bilmiyorum. Hayatı boyunca yedek kulübesindeydi. Yedek efsanemiz oturuyor, karşısındaki yöneticilere 'Size de bir faydam dokunsun, şu santraforları satın' falan. Derbiden önce…"