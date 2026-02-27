Ada’da Fenerbahçe korkusu: İşte galibiyet sonrası İngiliz basınında atılan manşetler…

UEFA Avrupa Ligi play-off rövanşında temsilcimiz Fenerbahçe’ye 2-1 yenilmesine rağmen tur atlayan Nottingham Forest, Ada basınında sert eleştirilerin hedefi oldu. BBC’den The Guardian’a kadar tüm devler, Fenerbahçe’nin yarattığı baskıyı ve Kerem Aktürkoğlu’nun iki golle İngilizleri nasıl telaşlandırdığını yazdı. İşte o manşetler…

1 /9 Nottingham Forest'a elenerek UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti. Karşılaşmanın ardından İngiliz basını, mücadeleyi dikkat çeken ifadelerle yorumladı.



2 /9 Fenerbahçe, 3-0 yenildiği ilk maçın ardından İngiltere deplasmanında 2-1 galip gelmişti.



3 /9 İŞTE İNGİLİZ BASININDAN MANŞETLER

BBC: Gergin geçen maçta Nottingham Forest, Fenerbahçe'yi kıl payı geçerek Avrupa Ligi son 16 turuna yükseldi. Vitor Pereira'nın takımı dağınık ve tereddütlü bir performans sergilemesine rağmen tur atladı.



4 /9 TELEGRAPH: Forest, Fenerbahçe korkusunu atlatarak Avrupa Ligi son 16 turuna yükseldi. Bu rahatsız edici deneyime rağmen, kulübün sahibi Yunan milyarder Marinakis'in kupayı kazanma hayali hala canlı.



5 /9 THE GUARDIAN: Hudson-Odoi, Fenerbahçe karşısında yaşanan zorluğa rağmen Nottingham Forest'ı son 16'ya taşıdı. Kerem Aktürkoğlu, takımının umutlarını yeşerten iki gol atsa da, Fenerbahçe'nin Beşiktaş'taki Avrupa Ligi finali umutları sona erdi.



6 /9 INDEPENDENT: Nottingham Forest, Fenerbahçe'nin hem saha içinde hem de saha dışında yarattığı gerilim dolu anları atlatarak Europa League'de bir üst tura yükseldi. Forest'ın performansı sönüktü; zar zor da olsa turu geçtiler.



7 /9 TNT SPORTS: Nottingham Forest, Fenerbahçe'ye 2-1 yenilmesine rağmen son 16 turuna yükselmeyi başardı ve zorlu bir maçı atlattı. Vitor Pereira, Pazar Brighton ile oynanacak Premier Lig karşılaşmasını göz önünde bulundurarak rotasyon yaptı.



8 /9 NOTTINGHAM POST: Vitor Pereira'nın takımı, geçen hafta İstanbul'da sergiledikleri muhteşem performansla play-off'un ikinci ayağına 3-0'lık bir avantajla çıktı ve bu sayede turu geçti. Ryan Yates'in feci şekilde yerinden çıkmış parmağı Forest'ı durduramadı ama Fenerbahçe'yi gerçek manada zorlayamadılar.

