Adı Galatasaray ile anılıyordu: Real Madrid o yıldızın biletini kesti!

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, savunma hattında "yeni bir dönem" başlatmak için düğmeye bastı. Eflatun-beyazlılar, sözleşmesinin son yılına giren 32 yaşındaki tecrübeli stoper Antonio Rüdiger ile yaz transfer döneminde yolları ayırma kararı aldı. İşte detaylar.
Son dönemde adı Galatasaray ile anılan yıldız futbolcu hakkında Real Madrid’den dikkat çekici bir karar geldi.
Fichajes’in haberine göre, İspanyol devi sözleşmesinin son yılına giren Antonio Rüdiger ile yaz transfer döneminde yollarını ayırma kararı aldı.
Bu ayrılık kararının kulübün uzun vadeli stratejisinin bir parçası olduğu ifade edilirken, Real Madrid yönetiminin savunma hattında gençleşmeye gitmeyi hedeflediği belirtildi.
32 yaşındaki Alman stoper için Avrupa’dan talipler bulunduğu öne sürülürken, Rüdiger’in Suudi Arabistan’dan gelen yüksek maaşlı tekliflere de olumlu yaklaştığı kaydedildi.
Rüdiger, 2025/26 sezonunda Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda 12 karşılaşmada görev alırken, gol veya asist üretemedi.