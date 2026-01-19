Afrika Uluslar Kupası’nda akıllardan çıkmayacak final: Sahadan çekilip şampiyon oldular

Afrika Uluslar Kupası finali yıllarca unutulmayacak bir maça sahne oldu. Senegal önce maçtan çekildi, daha sonra Mane’nin çağrısıyla yeniden sahaya dönüp, son dakikalarda attıkları golle şampiyon oldular.
Afrika Uluslar Kupası finaline Senegal ve ev sahibi Fas kaldı.
Karşılaşmanın normal süresi golsüz sona ermek üzereyken 90+11’de VAR incelemesinin ardından FAS, penaltı kazandı
Senegal tepki gösterdi ve soyunma odasına gitti. Mane’nin ısrarı üzerine takım yeniden sahaya döndü.
Brahim Diaz’ın panenka vuruşu kalecide kaldı ve penaltı kaçtı.
Senegal, 106. dakikada Gueye'nin attığı golle zafere ulaştı ve şampiyon oldu.
Senegal, 2021'den sonra tarihinde ikinci kez şampiyonluğa ulaştı.