Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Ahmet Çakar sosyal medyadan isyan etti: Türk hakemliğinin rezilliği

Ahmet Çakar sosyal medyadan isyan etti: Türk hakemliğinin rezilliği

Selman Ağrıkan
21:5323/12/2025, Salı
G: 23/12/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
<p></p>

Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe ile Beşiktaş’ı karşı karşıya getiren derbinin ilk yarısı 1-1 tamamlandı. Eski hakem Ahmet Çakar, sarı-lacivertlilerin maçta kazandığı penaltıya, Eyüpspor-Fenerbahçe maçını hatırlatarak tepki gösterdi.

Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde taraflar devreye 1-1'lik eşitlikle girdi.

Beşiktaş, karşılaşmanın 33. dakikasında Cerny’nin golüyle öne geçerek derbide ilk golü bulan taraf oldu.

Fenerbahçe ise 42. dakikada VAR incelemesi sonrası penaltı kazandı. Hakem Oğuzhan Çakır, VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu saha kenarında izledi ve Abraham'ın Mert Müldür'ü çektiği pozisyonda penaltı noktasını gösterdi.

Sarı-lacivertlilerde penaltı vuruşu için topun başına geçen Asensio, yerden sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve skoru 1-1'e getirdi. Bu golle birlikte derbinin ilk yarısı eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmanın devre arasında eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla penaltı kararına sert tepki gösterdi.

Çakar, Türk hakemliğinde standart sorunu olduğuna vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:


"İşte Türk hakemliğinin rezilliği… Fenerbahçeli oyuncu üç gün önce Eyüpsporlu Thiam’ı çekiyor penaltı yok. Ama Abraham Fenerbahçeli Mert’i çekiyor, karar penaltı."

#Türkiye Kupası
#Fenerbahçe
#Beşiktaş
#Oğuzhan Çakır
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
31 Aralık tatil mi, yarım gün mü? Kurumların çalışma durumu netleşti