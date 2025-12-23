Ahmet Çakar sosyal medyadan isyan etti: Türk hakemliğinin rezilliği

Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe ile Beşiktaş’ı karşı karşıya getiren derbinin ilk yarısı 1-1 tamamlandı. Eski hakem Ahmet Çakar, sarı-lacivertlilerin maçta kazandığı penaltıya, Eyüpspor-Fenerbahçe maçını hatırlatarak tepki gösterdi.
Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde taraflar devreye 1-1'lik eşitlikle girdi.
Beşiktaş, karşılaşmanın 33. dakikasında Cerny’nin golüyle öne geçerek derbide ilk golü bulan taraf oldu.
Fenerbahçe ise 42. dakikada VAR incelemesi sonrası penaltı kazandı. Hakem Oğuzhan Çakır, VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu saha kenarında izledi ve Abraham'ın Mert Müldür'ü çektiği pozisyonda penaltı noktasını gösterdi.
Sarı-lacivertlilerde penaltı vuruşu için topun başına geçen Asensio, yerden sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve skoru 1-1'e getirdi. Bu golle birlikte derbinin ilk yarısı eşitlikle sona erdi.
Karşılaşmanın devre arasında eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla penaltı kararına sert tepki gösterdi.
Çakar, Türk hakemliğinde standart sorunu olduğuna vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:
"İşte Türk hakemliğinin rezilliği… Fenerbahçeli oyuncu üç gün önce Eyüpsporlu Thiam’ı çekiyor penaltı yok. Ama Abraham Fenerbahçeli Mert’i çekiyor, karar penaltı."