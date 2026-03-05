Yeni Şafak
Ahmet Çakar'ın Beşiktaş-Rizespor maçı sonrası 'derbi öncesi operasyon' sözleri gündem oldu: Galatasaray’ın eski yıldızından olay yanıt!

10:175/03/2026, Perşembe
G: 5/03/2026, Perşembe
Ziraat Türkiye Kupası’nda tansiyon tavan yaptı! Beşiktaşlı yıldızlara yapılan sert müdahaleler sonrası Ahmet Çakar, Rizesporlu iki oyuncuyu hedef alarak "Terbiyesizlikten öte, ayıp!" dedi. Derbi öncesi "operasyon" iddiası sosyal medyayı sallarken, tartışılan isim sessizliğini bozdu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor'u 4-1 yendiği karşılaşmanın son dakikalarında Taylan Antalyalı'nın Wilfired Ndidi'ye, Taylan Antalyalı'nın ise Kristjan Asllani'ye müdahalelerin ardından gerginlik yaşandı. Beşiktaşlı futbolcular, sert müdahaleleri nedeniyle iki futbolcuya tepki gösterdi.


Maçın ardından eski Ahmet Çakar, Sky Spor adlı YouTube kanalında yaptığı yorumda Halil Dervişoğlu ve Taylan Antalyalı'ya tepki gösterdi.


"TERBİYESİZLİKTEN ÖTE, AYIP"


Ahmet Çakar konuyla ilgili olarak "Taylan. Halil. Hangi Halil? Soyadı neydi? Dervişoğlu! Taylan! Utanmazlık yapıyorsunuz. Yaptığınız iş terbiyesizlikten öte bir şey. Ayıp! Maç 4-1, niye Beşiktaşlı oyunculara öldüresiye giriyorsunuz? Size birisi acaba "Girin mi?" dedi. Çünkü Beşiktaş'ın 3 gün sonra Galatasaray maçı var." dedi.


"AYNAYA BAKIN VE..."


Ayrıca Ahmet Çakar "Önemli oyuncular sakatlanırsa; Galatasaray maçında oynamayacak veya sert darbeden sonra gelip sana vuracak; kırmızı kart yine oynamayacak. Halil Dervişoğlu, Taylan... Bak aynaya gidip bakınca, 'Biz ne utanmaz adamlar mışız' filan diyebilirsiniz kendinize..." ifadelerini kullandı.


HALİL DERVİŞOĞLU'NDAN CEVAP


Öte yandan Halil Dervişoğlu, kendisi ile ilgili tepkiler üzerine yaptığı açıklamada "Topu kapma durumum oldu. Adamın ayağına basmadım. Biliyor öyle bir niyetli insan olmadığımı. Düştüğünden sonra özür dilemek istedim ondan...



Fakat bana orada bir şeyler dedikten sonra ben de biraz sinirlendim. Orada bir gerginlik oldu. İnsanların aklına geldiği şeyler... Öyle bir insan da değiliz. Öyle bir niyetimiz de yok." dedi.

#Ahmet Çakar
#Beşiktaş
#Rizespor
#Galatasaray
#Halil Dervişoğlu
