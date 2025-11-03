Yeni Şafak
Ajax - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray, Amsterdam’da kritik virajda

23:423/11/2025, Pazartesi
UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı yeniden başlıyor. Avrupa arenasındaki tek temsilcimiz Galatasaray, grup aşamasının 4. haftasında Hollanda devi Ajax deplasmanında sahaya çıkıyor. İlk üç maçta topladığı 6 puanla 14. sırada yer alan sarı-kırmızılılar, Amsterdam’da oynanacak kritik karşılaşmada ilk 8 hedefi için büyük bir adım atmak istiyor. Rakip Ajax ise bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde henüz galibiyet alamadı ve kötü gidişata son vermenin peşinde. Peki Ajax-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maç programı ve son gelişmeler...

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde tek temsilcimiz Galatasaray, grup aşamasının dördüncü haftasında Hollanda temsilcisi Ajax deplasmanına konuk olacak. İlk üç maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrılan sarı-kırmızılılar, ilk 8 hedefi için büyük önem taşıyan bu karşılaşmadan 3 puanla dönmek istiyor. Rakip Ajax ise Şampiyonlar Ligi’nde kabus gibi bir sezon geçiriyor. Üç maç sonunda henüz galibiyetle tanışamayan Hollanda ekibi, puan tablosunun alt sıralarında yer alıyor. Evinde oynayacağı bu mücadele, Ajax için de “ya tamam ya devam” niteliğinde olacak.

Ajax-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ajax-Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı 5 Kasım Çarşamba günü TSİ 23.00’te başlayacak. Karşılaşma Johan Cruijff ArenA’da oynanacak ve Fransız hakem Benoit Bastien düdük çalacak. Bastien’in yardımcılıklarını Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu yapacak. Mücadelenin TRT 1 ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanması bekleniyor.


Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi maç takvimi

5 Kasım | Ajax - Galatasaray (23:00) 

25 Kasım | Galatasaray R. Union Saint-Gilloise (20:45) 

9 Aralık | AS Monaco - Galatasaray (23:00) 

21 Ocak | Galatasaray - Atletico Madrid (20:45) 

28 Ocak | Manchester City - Galatasaray (23:00) 

Galatasaray’ın puan durumu

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. 6 puanla 14. sırada bulunan sarı-kırmızılı ekip, ilk 8 içinde yer alarak doğrudan son 16 turuna kalmayı hedefliyor. Şampiyonlar Ligi formatına göre ilk 8 takım doğrudan son 16 turuna yükselirken, 9–24 arasındaki takımlar ise play-off mücadelesine çıkacak.


Maç öncesi öne çıkan notlar

Galatasaray, son 5 resmi maçında yalnızca 1 kez yenildi. Ajax, Avrupa kupalarında oynadığı son 6 karşılaşmadan galibiyet çıkaramadı. Hollanda temsilcisi, bu sezon savunmada büyük problemler yaşıyor; 3 maçta 7 gol yedi. Mauro Icardi ve Hakim Ziyech’in performansı, Galatasaray’ın hücum hattında kilit rol oynayacak.

Dev mücadele TRT 1 ekranlarında

Türk futbolseverler, Şampiyonlar Ligi heyecanını bir kez daha şifresiz TRT 1 ekranlarında yaşayacak. Ajax - Galatasaray maçı, 5 Kasım Çarşamba gecesi saat 23.00’te canlı olarak yayınlanacak.

