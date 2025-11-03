Ajax - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray, Amsterdam’da kritik virajda

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde tek temsilcimiz Galatasaray, grup aşamasının dördüncü haftasında Hollanda temsilcisi Ajax deplasmanına konuk olacak. İlk üç maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrılan sarı-kırmızılılar, ilk 8 hedefi için büyük önem taşıyan bu karşılaşmadan 3 puanla dönmek istiyor. Rakip Ajax ise Şampiyonlar Ligi’nde kabus gibi bir sezon geçiriyor. Üç maç sonunda henüz galibiyetle tanışamayan Hollanda ekibi, puan tablosunun alt sıralarında yer alıyor. Evinde oynayacağı bu mücadele, Ajax için de “ya tamam ya devam” niteliğinde olacak.