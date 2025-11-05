Ajax - Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? Maç şifresiz kanalda mı canlı yayınlanacak? Galatasaray, Amsterdam’da kritik virajda

Ajax-Galatasaray maçı için geri sayım başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması 4. haftasında bu akşam temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Ajax ile karşı karşıya gelecek. Devler Ligi'nde 6 puanı bulunan temsilcimiz Galatasaray, henüz galibiyet alamayan Hollanda ekibi Ajax'ı geçerek yoluna emin adımlarla devam etmenin planları içerisinde. Karşılaşmaya az bir süre kalmasıyla birlikte, futbol tutkunları maçın hangi kanalda ve şifresiz yayın olup olmadığını araştırıyor. İşte Ajax-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? sorularının yanıtı ve muhtemel 11'ler.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde tek temsilcimiz Galatasaray, grup aşamasının dördüncü haftasında Hollanda temsilcisi Ajax deplasmanına konuk olacak. İlk üç maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrılan sarı-kırmızılılar, ilk 8 hedefi için büyük önem taşıyan bu karşılaşmadan 3 puanla dönmek istiyor. Rakip Ajax ise Şampiyonlar Ligi’nde kabus gibi bir sezon geçiriyor. Üç maç sonunda henüz galibiyetle tanışamayan Hollanda ekibi, puan tablosunun alt sıralarında yer alıyor. Evinde oynayacağı bu mücadele, Ajax için de “ya tamam ya devam” niteliğinde olacak.
Ajax-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Ajax-Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı 5 Kasım Çarşamba günü TSİ 23.00’te başlayacak. Karşılaşma Johan Cruijff ArenA’da oynanacak ve Fransız hakem Benoit Bastien düdük çalacak. Bastien’in yardımcılıklarını Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu yapacak. Mücadelenin TRT 1 ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanması bekleniyor.
AJAX-GALATASARAY MAÇI TRT 1 CANLI İZLE
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi maç takvimi
5 Kasım | Ajax - Galatasaray (23:00)
25 Kasım | Galatasaray R. Union Saint-Gilloise (20:45)
9 Aralık | AS Monaco - Galatasaray (23:00)
21 Ocak | Galatasaray - Atletico Madrid (20:45)
28 Ocak | Manchester City - Galatasaray (23:00)
Galatasaray’ın puan durumu
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. 6 puanla 14. sırada bulunan sarı-kırmızılı ekip, ilk 8 içinde yer alarak doğrudan son 16 turuna kalmayı hedefliyor. Şampiyonlar Ligi formatına göre ilk 8 takım doğrudan son 16 turuna yükselirken, 9–24 arasındaki takımlar ise play-off mücadelesine çıkacak.
Maç öncesi öne çıkan notlar
Galatasaray, son 5 resmi maçında yalnızca 1 kez yenildi. Ajax, Avrupa kupalarında oynadığı son 6 karşılaşmadan galibiyet çıkaramadı. Hollanda temsilcisi, bu sezon savunmada büyük problemler yaşıyor; 3 maçta 7 gol yedi. Mauro Icardi ve Hakim Ziyech’in performansı, Galatasaray’ın hücum hattında kilit rol oynayacak.
Galatasaray'ın muhtemel 11'i
Uğurcan Çakır, Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sara, Sane, Osimhen ve Barış.
Dev mücadele TRT 1 ekranlarında
Türk futbolseverler, Şampiyonlar Ligi heyecanını bir kez daha şifresiz TRT 1 ekranlarında yaşayacak. Ajax - Galatasaray maçı, 5 Kasım Çarşamba gecesi saat 23.00’te canlı olarak yayınlanacak.
Galatasaray, Avrupa'da Hollanda temsilcilerine karşı 13. maçına çıkacak
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında 5 Kasım Çarşamba akşamı Ajax ile yapacağı maçla Hollanda ekiplerine karşı 13. mücadelesine çıkacak.
Ajax ile ikinci kez karşılaşacak Galatasaray, daha önce bu ülkeden PSV ve AZ Alkmaar'ın rakibi olmuştu. İlk olarak Hollanda takımlarından PSV ile 1987-1988 sezonu Şampiyon Kulüpler Kupası ilk turunda karşılaşan sarı-kırmızılılar, bu takımla oynadığı 8 maçta 2 galibiyet, 6 yenilgi yaşadı. Galatasaray, geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde üç kez mücadele ettiği AZ Alkmaar'a karşı ise 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.
Ajax ile resmi maçlarda ikinci kez karşılaşacak
Türkiye'nin Avrupa'da en çok maça çıkan takımı olan sarı-kırmızılı ekip, resmi müsabakalarda Ajax'a ikinci kez rakip olacak. Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Ajax'a konuk olan Galatasaray, bu karşılaşmayı 2-1 kaybetmişti. İki takım, daha önce 2 özel maçta da rakip oldu. Galatasaray'ın iç saha maçlarını oynadığı Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin 15 Ocak 2011'deki açılışı Ajax ile yapılan özel maçla gerçekleştirildi ve iki takım 0-0 beraber kaldı. Taraflar arasındaki ikinci karşılaşma ise 10 Ocak 2014'te Antalya'daki özel bir turnuvada yapıldı ve maçı Galatasaray 2-1 kazandı.
Türk takımlarına karşı Ajax
Geride kalan karşılaşmalarda Ajax'ın Türk takımlarına üstünlüğü bulunuyor. Ajax, Avrupa kupalarında Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bursaspor ile karşı karşıya geldiği 14 maçta 12 galibiyet ve birer mağlubiyet ile beraberlik yaşadı.
Hollanda ekiplerine karşı ilk deplasman galibiyetinin peşinde
Galatasaray, Avrupa kupalarında şu ana kadar Hollanda temsilcilerine konuk olduğu karşılaşmaları kazanamadı. Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa kupalarında Hollanda ekipleriyle oynadığı 7 deplasman karşılaşmasında 6 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşadı.