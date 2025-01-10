Suudi Arabistan Pro Lig 14. haftasında Al Nassr evinde Al Alkhdoud’u konuk etti. Maç Al Nassr’ın 3-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Galibiyet golleri Cristiano Ronaldo ve Sadio Mane (2)’den geldi. Al Nassr bu sonuçla 8. galibiyetini alarak 28 puanla 3. sırada yer aldı. Al Nassr - Al Akhdoud maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
Arabistan Pro Lig 14. haftasında Al Nassr ve Al Akhdoud karşı karşıya geldi.
Karşılaşma Al Nassr’ın 3-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı.
Goller dakika 6’ Saviour Godwin 29’ ve 88’ Sadio Mane (2), 42’ Cristiano Ronaldo (pen.) geldi.
Al Nassr bu sonuçla 28 puanla ulaşarak 3. sırada yer aldı.
Al Akhdoud ise 12 puanla 14. sırada yer aldı.
AL NASSR - AL AKHDOUD MAÇ ÖZETİ VE MAÇ GOLLERİ
Al Nassr - Al Akhdoud maç özetini izlemek için TIKLAYIN.