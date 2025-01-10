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Cristiano Ronaldo ve Sadio Mane şov yaptı: Al Nassr 3 golle kazandı | ÖZET

Cristiano Ronaldo ve Sadio Mane şov yaptı: Al Nassr 3 golle kazandı | ÖZET

10:4810/01/2025, Cuma
G: 10/01/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Suudi Arabistan Pro Lig 14. haftasında Al Nassr evinde Al Alkhdoud’u konuk etti. Maç Al Nassr’ın 3-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Galibiyet golleri Cristiano Ronaldo ve Sadio Mane (2)’den geldi. Al Nassr bu sonuçla 8. galibiyetini alarak 28 puanla 3. sırada yer aldı. Al Nassr - Al Akhdoud maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

Arabistan Pro Lig 14. haftasında Al Nassr ve Al Akhdoud karşı karşıya geldi.


Karşılaşma Al Nassr’ın 3-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı.


Goller dakika 6’ Saviour Godwin 29’ ve 88’ Sadio Mane (2), 42’ Cristiano Ronaldo (pen.) geldi.

Al Nassr bu sonuçla 28 puanla ulaşarak 3. sırada yer aldı.


Al Akhdoud ise 12 puanla 14. sırada yer aldı.


AL NASSR - AL AKHDOUD MAÇ ÖZETİ VE MAÇ GOLLERİ



Al Nassr - Al Akhdoud maç özetini izlemek için TIKLAYIN.


#Al Nassr
#Al Akhdoud
#Suudi Arabistan Pro Lig

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