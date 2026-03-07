Al-Nassr'da deprem! Dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo ülkeyi terk ediyor

Jorge Jesus, Portekizli gol makinesinin son test sonuçlarını bizzat duyurdu. Sakatlığı tahmin edilenden çok daha ciddi çıkan efsane isim, özel tedavisi için İspanya'nın yolunu tutuyor.
Al-Nassr'da Cristiano Ronaldo depremi yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde sakatlanan Portekizli yıldızla ilgili teknik direktörü Jorge Jesus açıklamada bulundu.
Jesus, Ronaldo'nun durumunun ciddi olduğunu ve tedavi için Suudi Arabistan'dan ayrılarak İspanya'ya gideceğini duyurdu. Jesus'un açıklamaları şöyle::
"Yapılan testler sonucunda Cristiano Ronaldo'nun yaşadığı sakatlığın beklenenden daha ciddi olduğu ortaya çıktı.
Cristiano, sakatlandığında tedavi için İspanya'ya giden diğer oyuncular gibi o da İspanya'ya gidecek.
Sakatlığı nedeniyle Madrid'de kişisel terapistiyle tedavi gördü ve umarız en kısa sürede geri döner ve takıma yardımcı olur.’’